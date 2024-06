Stachura z KDH chce predĺžiť výpovedné lehoty pre profesie, pri ktorých je náročné nahradiť odborných zamestnancov

Zamedzenie fluktuácie

Náročné získanie zamestnanca

7.6.2024 (SITA.sk) - Poslanec Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Peter Stachura navrhuje v rámci novely Zákonníka práce , ktorú už predložil do parlamentu, predĺžiť výpovedné doby pre vybrané profesie, pri ktorých je obtiažne nahradiť dlhodobé pracovné skúsenosti a nadobudnuté zručnosti pri bežnej výpovednej lehote dva mesiace.Po novom by sa výpovedné lehoty upravili na výpovednú dobu dva mesiace pri pracovných pomeroch trvajúcich do piatich rokov, štyri mesiace pri práci trvajúcej od piatich do desiatich rokov a šesťmesačná výpovedná doba pre pracovné pomery dlhšie ako desať rokov.Poslanec Stachura týmto návrhom sleduje úmysel zamestnávateľa, najmä poskytovateľa zdravotnej starostlivosti , získať na trhu práce odborne spôsobilých zamestnancov aj na vysoko špecializovanú pracovnú činnosť.„Týmto návrhom zákona sa má zamedziť fluktuácii celých oddelení z jednej nemocnice do konkurenčného prostredia v krátkom časovom horizonte, ktorú zamestnávateľ nie je schopný kompenzovať. Rovnako sa touto novelou predchádza ohrozeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti obyvateľstva v prípade hromadných výpovedí,“ uvádza sa v predkladanom návrhu.Predĺžené lehoty výpovedí by sa týkali profesií ako lekár, zdravotná sestra a pôrodná asistentka, respektíve pri ďalších vybraných profesiách, kde prebieha viacročné špecializačné vzdelávanie, častokrát nielen v konkrétnom odbore, ale aj subšpecializáciách, čo spôsobuje, že niektorí zamestnanci zabezpečujú pre svojho zamestnávateľa jedinečné zdravotné výkony a stávajú sa tým pre svojich zamestnávateľov ťažko nahraditeľní.„Počas štandardnej výpovednej lehoty dva mesiace je získanie adekvátnej náhrady za vysoko špecializovaného zamestnanca veľmi náročné a zamestnávateľ je v značnej nevýhode. Fixná výpovedná lehota dva mesiace dáva zdravotníkom priestor na podávanie hromadných výpovedí či už celých oddelení v rámci nemocnice alebo v rámci celoslovenských nátlakových akcií, ktoré ohrozovali poskytovanie zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenska," vysvetľuje Peter Stachura.Nové dĺžky výpovedných dôb zohľadňujú počet odpracovaných rokov u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a teda aj význam konkrétneho zamestnanca pre daného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.