Vlakmi ZSSK pohodlnejšie: extra spoje, cyklovozne a tiché zóny

7.6.2024 (SITA.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od nedele 9. júna 2024 prináša ďalšie novinky v cestovnom poriadku. V tomto roku ide už o druhú aktualizáciu, ktorá má za cieľ vylepšiť cestovanie vlakom a prispôsobiť sa aktuálnym opatreniam na slovenských tratiach.Generálny riaditeľ ZSSK, Peter Helexa, hovorí: "Za prvý kvartál roku 2024 sme dosiahli významné zlepšenie v plynulosti železničnej dopravy. Priemerné meškanie všetkých vlakov sme znížili na približne 2 minúty, čo predstavuje 21 % zlepšenie oproti minulému roku. Od polovice februára 2024 sme navyše nasadili do prevádzky viac vlakov vybavených moderným bezpečnostným systémom, ktorý umožňuje rýchlejšiu jazdu a znižuje pravdepodobnosť meškania. Robíme všetko preto, aby sme v nastavenom trende znižovania meškaní pokračovali."Pokračuje: "V aktualizovanom cestovnom poriadku sme zaviedli viacero noviniek, medzi ktoré patria cyklovozne na Orave, tiché zóny a dámske kupé v expresoch, ako aj predĺženie trás jedného páru zrýchlených vlakov na Horehroní. Verím, že tieto zmeny prispejú k tomu, aby sa cestovanie vlakmi ZSSK stalo ešte príjemnejším a komfortnejším."Úpravy grafikonu, teda cestovného poriadku osobnej vlakovej dopravy, reflektujú záväzok ZSSK zvyšovať pohodlie a spokojnosť cestujúcich. Tieto zmeny vychádzajú z praktických skúseností, optimalizujú služby, zvyšujú efektivitu vlakovej dopravy a tiež podporujú ochranu životného prostredia znižovaním uhlíkovej stopy.Medzi najvýraznejšie novinky v aktualizovanom grafikone od 9. júna patrí zavedenie tzv. tichých zón či dámskych kupé vo vybraných expresných vlakoch, ktoré jazdia na najfrekventovanejšej severnej trase z Bratislavy do Košíc. Cestujúci tieto miesta nájdu označené piktogramom.ZSSK myslí aj na milovníkov športu a preto zaradí do štyroch vlakov, ktoré premávajú z Kraľovian do Trstenej a späť, cyklovozeň s 12 stojanmi. Cyklovozeň bude k dispozícii počas víkendov a sviatkov. Tieto spojenia majú v Kraľovanoch prípoj na rýchliky linky Ex Bratislava – Košice. Cestujúci z celého Slovenska si tak pohodlne a bezpečne prepravia bicykel do nádhernej oravskej prírody.Počas Mariánskej púte v Levoči dopravca už tradične vypraví extra vlaky. V sobotu 6. júla to bude 13 párov osobných vlakov a v nedeľu 7. júla 8 párov osobných vlakov. Vlaky budú zastavovať iba v staniciach Spišská Nová Ves a Levoča.Ďalšou zaujímavou pozitívnou novinkou pre cestujúcich na Horehroní je predĺženie jedného páru zrýchlených vlakov, ktoré nebudú končiť v Mlynkoch, ale pôjdu až do Margecian. To umožní turistom a obyvateľom regiónu pohodlnejšie cestovanie do Margecian a okolitých obcí. Zároveň sa zlepší dostupnosť Horehronia pre cestujúcich z iných častí Slovenska.Z dôvodu rozsiahlej modernizácie železničnej trate medzi stanicami Hronský Beňadik – Nová Baňa – Žarnovica, ktorú realizuje manažér železničnej infraštruktúry, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), dochádza k dočasným zmenám v cestovnom poriadku vlakov v Banskobystrickom kraji. Cestujúcich, ktorí pôjdu vybranými rýchlikmi R 8xx URPÍN na trase Bratislava – Banská Bystrica, ZSSK prevezie medzi Kozárovcami a Novou Baňou náhradnou autobusovou dopravou.Všetky podrobnosti k zmenám cestovného poriadku od nedele 9. júna nájdete tu Informačný servis