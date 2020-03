STADA uzatvára akvizíciu spoločnosti Walmark a výrazne posilňuje svoje portfólio pre strednú Európu

Walmark je popredná spoločnosť poskytujúca zdravotnícku starostlivosť v strednej Európe, s priamym zastúpením v deviatich krajinách EÚ a predajom vo viac ako 40 krajinách.



Vďaka tejto akvizícii STADA významne posilní svoje postavenie na trhu v strednej Európe a rozšíri svoje portfólio zdravotnej starostlivosti pre spotrebiteľov.



CEO STADA Peter Goldschmidt: "Akvizíciou spoločnosti Walmark vytvoríme silné portfólio pre strednú Európu a ďalej budeme expandovať v našom podnikaní."



O spoločnosti STADA Arzneimittel AG

5.3.2020 (Webnoviny.sk) -STADA Arzneimittel AG informuje o ukončení predtým oznámenej akvizície spoločnosti Walmark a.s. od Mid Europa Partners. Táto akvizícia umožňuje spoločnosti STADA výrazne rozšíriť svoje globálne portfólio produktov o jedinečnú ponuku spoločnosti Walmark, ktorá zahŕňa rôzne lieky a výživové doplnky (vitamíny a minerály, produkty pre zdravie detí, žien a mužov, prípravky na tráviace a črevné problémy, ako aj produkty na kašeľ a nachladnutie). STADA a Walmark vytvoria svojím spojením silné portfólio pre strednú Európu: so stratégiou rastu STADA a silným zameraním Walmarku na inovácie ďalej expandujeme v našom podnikaní, čím výrazne prispejeme k nášmu hlavnému cieľu – stať sa lídrom v brandovaných, ako aj generických produktoch určených pre zdravie spotrebiteľov v Európe," uviedol CEO spoločnosti STADA AG Peter Goldschmidt.Walmark je výrobca známych, dobre zavedených a popredných značiek na trhu v oblasti zdravia v strednej Európe. Spoločnosť Walmark, založená v roku 1990, so sídlom v Českej republike, má priame zastúpenie v deviatich krajinách EÚ vrátane Českej republiky, Slovenska, Poľska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Litvy, Lotyšska a Estónska a predáva svoje výrobky do viac ako 40 krajín po celom svete. Spoločnosť zamestnáva viac ako 540 ľudí – okolo 150 z nich pracuje vo výrobnom závode v Třinci v Českej republike."Tešíme sa, že do našej globálnej výrobnej siete pribudne vysoko kvalitný výrobný závod spoločnosti Walmark v Třinci, v ktorom plánujeme vyrábať aj niektoré vybrané produkty spoločnosti STADA, čím nielen využijeme všetky existujúce skúsenosti, ale zároveň využijeme kapacitu zariadenia na podporu nášho plánovaného rastu," uviedol Miguel Pagan Fernandez, technický riaditeľ spoločnosti STADA.Podľa generálnej riaditeľky STADA Slovakia Viery Parkániovej má toto rozšírenie portfólia veľký význam pre skupinu STADA. "Akvizíciou spoločnosti Walmark si STADA na Slovensku zabezpečí miesto medzi piatimi najvýznamnejšími spoločnosťami na trhoch voľnopredajných a generických liekov, čím sa dostaneme na cestu stať sa jednou z 10 najlepších farmaceutických spoločností v našej krajine. Vďaka našej existujúcej pozícii na trhu, rozšírenému portfóliu a dôveryhodným značkám sme aj naďalej pripravení poskytovať našim zákazníkom vysoko kvalitné a cenovo dostupné výrobky, vďaka ktorým sme známi, a spolu budeme zohrávať ešte väčšiu úlohu pri zvyšovaní výkonnosti spoločnosti STADA v tejto časti Európy," povedala Viera Parkániová.STADA Arzneimittel AG má sídlo v Bad Vilbel v Nemecku. Spoločnosť sa zameriava na dvojpilierovú stratégiu pozostávajúcu z generických liekov vrátane špeciálnych farmaceutických výrobkov a produktov vydávaných bez lekárskeho predpisu. Po celom svete spoločnosť STADA Arzneimittel AG predáva svoje výrobky približne v 120 krajinách. Vo finančnom roku 2018 spoločnosť STADA dosiahla upravené tržby skupiny vo výške 2 230,8 mil. EUR a upravené výnosy pred odpočítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) vo výške 503,5 mil. EUR.K 31. decembru 2018 zamestnávala spoločnosť STADA na celom svete 10 416 ľudí.Informačný servis