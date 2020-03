Pokračuje pojednávanie s M. Kotlebom obžalovaným pre kontroverzné šeky

Po viac ako mesačnej prestávke pokračuje hlavné pojednávanie s obžalovaným predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom. Ten sedí pred samosudkyňou Ruženou Sabovou pre kontroverzné šeky vystavené na sumu 1488 eur.





Spolu s Kotlebom prišli do budovy Justičnej akadémie desiatky jeho priaznivcov vrátane novozvolenyćh poslancov parlamentu. Prítomní sú napríklad Milan Mazurek, Peter Krupa alebo Stanislav Mizík.Na otvorení hlavného pojednávania sudkyňa uviedla, že zvažuje posudzovanie Kotlebovho konania podľa prísnejšieho paragrafu, než uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáš Honz. Teda, že by ho mohla súdiť zo založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd a nielen za prejav sympatie k hnutiu.V tomto prípade by nebolo možné obžalovanému uložiť peňažný ani podmienečný trest. Kotlebovi by hrozil prísnejší trest, až osem rokov odňatia slobody, ktorý sa podľa Honza nedá vyriešiť podmienkou.Prokurátor Honz podal obžalobu na Kotlebu ešte v októbri minulého roka. Kotleba sa mal trestného činu dopustiť, keď odovzdal trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1488 eur. Číslo 1488 považuje ÚŠP za extrémistickú symboliku.