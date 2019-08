Štadión AZ Alkmaar dočasne uzavreli po páde časti strechy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 11. augusta (TASR) - Štadión holandského futbalového klubu AZ Alkmaar dočasne uzavreli po tom, čo sa včera pri búrke a silnom vetre zrútila časť strechy. O ďalšom postupe by sa malo rozhodnúť v pondelok.V AFAS aréne sa v tom čase nehral žiadny zápas a pri páde asi 20-metrovej časti strechy na hlavnú tribúnu sa nikto nezranil. AZ hrá svoj druhý ligový zápas novej sezóny dnes na pôde RKC Waalwijk.povedal riaditeľ klubu Robert Eenhoorn. Zatiaľ tak nie je jasné, či sa na štadióne odohrá štvrtková odveta 3. predkola EL proti FK Mariupoľ. O tri dni neskôr je na programe domáci ligový zápas AZ s Groningenom.Štadión otvorili v roku 2006, pred tromi rokmi nainštalovali na strechu približne 1700 solárnych panelov, no zatiaľ nie je známe, či to mohlo hrať úlohu pri kolapse konštrukcie. Informovala agentúra dpa.