Treťoligový Inter Bratislava bude v tejto sezóne farmou AS Trenčín

Trenčín 11. augusta (TASR) - Účastník tretej najvyššej súťaže Inter Bratislava bude v aktuálnom ročníku vystupovať ako farma AS Trenčín. Toto partnerstvo prináša systém striedavého štartu pre hráčov spod Čákovho hradu v žlto-čiernych farbách. V každom súťažnom kole môžu piati hráči z kádra fortunaligového mužstva AS nastúpiť v drese treťoligového tímu z Bratislavy.uviedol AS Trenčín v stanovisku na svojej webstránke.FK Inter Bratislava vstúpil do súťaže počas víkendu na ihrisku FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Z kádra AS Trenčín bolo v tomto stretnutí k dispozícii kvarteto Jakub Kadák, Jovan Pavlovič, Mohammed Lamine a Lenny Buyl.