Štafetový protest Umenie nebude ticho! sa zavŕši v utorok pred Ministerstvom kultúry SR

Vystúpia desiatky osobností

Zapojili sa aj potomkovia významných umelcov

7.4.2025 (SITA.sk) - V utorok 8. apríla dopoludnia sa pred Ministerstvom kultúry (MK) SR v Bratislave zavŕši štafetový protest Umenie nebude ticho! Ako informoval tím platformy Otvorená kultúra! (OK!) , protest, ktorý od 12. marca symbolicky prebiehal pred Slovenskou národnou galériou (SNG) , vyvrcholí pred rezortom kultúry, kde bude v tom čase prebiehať výberové konanie na post riaditeľa SNG.Protestovať sa bude od 8:00 do 12:00. Vystúpia takmer dve desiatky osobností, od predstaviteľov inštitúcií dotknutých konaním ministerstva kultúry cez výtvarníkov až po osobnosti kultúrnej obce a neziskového sektora. Protest bude moderovať poetka a slamerka Veroni Gyenge.Medzi požiadavky protestu patrí najmä zaistenie odborného a vizionárskeho vedenia SNG, garancia transparentného výberového konania so zverejnením koncepcií všetkých kandidátov, a tiež zaistenie zákonného, odborného a transparentného spravovania zbierok galérie v súlade s verejným záujmom a medzinárodnými štandardmi.„Protest pred MK SR organizuje skupina vizuálnych umelcov zoskupených pod názvom Umenie nebude ticho! v spolupráci s Otvorenou Kultúrou!“ uviedla platforma OK! Na verejnosť, odbornú i širokú apelovala, aby sa na proteste zúčastnila a podporila tak tlak na naplnenie požiadaviek.„Počas 27 dní sa do štafetového protestu pred SNG zapojilo takmer 400 odborníkov, umelcov a podporovateľov kultúry zo širokej verejnosti. V posledných štyroch týždňoch vyjadrili podporu protestom aj umelci zastúpení v zbierke SNG, ako aj potomkovia významných osobností slovenskej výtvarnej scény – napríklad Ľudovíta Fullu, Jozefa Kostku, Viery Kraicovej, Andreja Rudavského, Rudolfa Filu či Júliusa Kollera,“ uviedla platforma OK!Časť kultúrnej obce tiež zdôraznila, že SNG sa nesmie zneužívať na politické či osobné ciele. Podľa nich je poslaním galérie byť priestorom kritického myslenia, vzdelávania a slobodného umeleckého dialógu. I preto žiadajú, aby bol výber nového vedenia SNG v súlade s princípmi transparentnosti a verejného záujmu.