Goran Bregović: Legendárny hudobník a skladateľ sa vracia na Slovensko!

Po neuveriteľných úspechoch, ktoré sprevádzali jeho predchádzajúce turné, sa chystá na nezabudnuteľný koncert do Bratislavy.

Hudba, ktorá nepozná hranice

Goran Bregović je legendou, ktorá počas svojej kariéry spájala rôzne hudobné žánre a kultúry. Od rocku cez tradičnú balkánsku hudbu až po moderné elektronické prvky. Počet jeho koncertov po celom svete presiahol 3 000 vystúpení a každé z nich je unikátnym zážitkom pre divákov.

Jeho hudba je kombináciou vášne, energie a nezameniteľného zvuku, ktorý odráža bohatú kultúru a tradície Balkánu. Svojou jedinečnou schopnosťou spájať rómsku hudbu, bulharské polyfónie, orchestrálnu hudbu a elektroniku vytvára na pódiu nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá dokáže rozprúdiť každého.

"Hudba pre mňa nikdy nebola len o akordoch a melódiách. Je to spôsob, ako spájať ľudí, kultúry, národy a náboženstvá. Som presvedčený, že hudba môže meniť svet," hovorí Bregović. Tento prístup sa odráža aj na jeho albume "Three Letters from Sarajevo", kde spája tri veľké náboženstvá a kultúry pomocou hudobných nástrojov, ktoré rozprávajú príbeh mieru a harmónie.

Bratislavský koncert so špeciálnym hosťom – MALALATA!

V bratislavskej Peugeot Arene Goran Bregović vystúpi s Wedding and Funeral Band. Toto unikátne hudobné teleso, ktoré spája rómskych brass hudobníkov, perkusistov, spevákov a ďalších špičkových muzikantov, vám prinesie nezabudnuteľný zážitok z hudby, ktorá presahuje hranice žánrov.

Koncert osvieži exkluzívny hudobný hosť! Na pódiu sa predstaví aj MALALATA – slovenská dvojica DJ-ov, ktorá si získala srdcia fanúšikov po celej krajine i v zahraničí. Ich energická fúzia balkan beats, gypsy music, reggae a world music roztancovala kluby po celej Európe, Japonsku či Mexiku. Dvojica slovenských DJs spája tieto rytmy do osobitých setov. Svojou show roztancovala festivaly Colours of Ostrava, Pohoda, Grape, Uprising a vystúpila na jednom pódiu s esami ako Parov Stelar, Goran Bregović, Shantel, Mahala Rai Banda či Fanfare Ciocarlia.

Hudobná ikona Goran Bregović

Za svoju dlhoročnú kariéru Bregović spolupracoval s hviezdami svetového formátu, ako Iggy Pop, Cesaria Evora, Scott Walker a mnohými ďalšími. Jeho hudba sa v súčasnosti považuje za univerzálny jazyk, ktorý oslovuje ľudí bez ohľadu na ich pôvod, vek, pohlavie alebo náboženské vyznanie.

Pozvánka na koncert

Vstupenky na tento výnimočný koncert sú v predaji v sieti Predpredaj.