Stále nemáme jediný dôkaz, či Prigožin zomrel alebo nie, vraví Budanov

12.10.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská spravodajská služba nemá žiadne informácie potvrdzujúce smrť šéfa žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina. V rozhovore pre web Ukrajinská pravda to povedal šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov.Prigožin zomrel 23. augusta pri páde lietadla v Tverskej oblasti v Rusku za záhadných okolností. Prigožin o život prišiel približne dva mesiace po jeho krátkej vzbure proti Kremľu.Ruské vyšetrovanie dosiaľ nezverejnilo žiadne výsledky. Moskva odmietla ponuku Brazílie, kde postavili havarované lietadlo Embraer, pridať sa k vyšetrovaniu.„Pokiaľ ide o smrť Prigožina, povedzme toto... Všetko, čo vám môžem povedať, je, že stále nemáme jediný fakt potvrdzujúci jeho smrť. Neviem, či zomrel alebo nie. A aký bol dopad toho, čo sa ukázalo? Je celkom pochopiteľné, že v rámci Wagnerovej skupiny došlo k určitému oslabeniu. To je pre nás dobré. Wagnerovci bol veľmi vážnym protivníkom, keď pôsobili ako súkromná vojenská spoločnosť. Predstavovali pre Ukrajinu problém. Bez ohľadu na to, čo kto hovorí, vedeli bojovať,“ povedal Budanov.