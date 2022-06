Stančík vychválil Hegera aj pre jeho vzácnu vlastnosť a kritizuje freestylový džihád jedného z poslancov

Premiér Heger pracuje pod tlakom

„Zaručené recepty" na riešenie sporov

9.6.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec hnutia Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Andrej Stančík zostáva v poslaneckom klube kvôli premiérovi Eduardovi Hegerovi OĽaNO ) a nevie si predstaviť človeka, ktorý by aktuálnu situáciu v politike zvládol lepšie.Poslanec Stančík to napísal na sociálnej sieti s tým, že premiér pracuje pod tlakom, kde jeden koaličný partner vetuje jedno, druhý niečo iné a „vlastný poslanec si ide freestylový džihád v mene upútania pozornosti".Tým zrejme narážal na poslanca OĽaNO Györgya Gyimesiho , ktorý predložil bez vedomia klubu legislatívny návrh o zákaze vešania dúhovej vlajky na štátne budovy alebo vyzval ministra hospodárstva Richarda Sulíka SaS ) na odchod z funkcie pre sankcie súvisiace s ruskou ropou.„Vybíjať si frustráciu na človeku, ktorý pre chod tejto koalície robí najviac a ktorý konflikty nevyvoláva, no musí len žehliť, je výstrel vedľa. O to viac, že ,zaručené recepty’ na riešenie koaličných sporov sú často len vzdušnými zámkami, pretože len tí, ktorí poznajú zákulisné informácie, vedia, aké nereálne v skutočnosti sú," priblížil poslanec okolnosti, ktorý čelí predseda vlády.Stančík uviedol, že za dva roky v politike nestretol človeka, ktorý by ľudsky prevyšoval Hegera. Povedal, že mu je jedno, či za to „schytá hejt", no je to tak.„Je to slušný, zodpovedný a neskutočne pracovitý človek, ktorý prvý na úrad prichádza a posledný odchádza. Do toho má tu vzácnu vlastnosť v slovenskej politike – načúvať a priznať si chybu. A to nie je len môj názor, potvrdili mi ho aj ľudia z koalície a dokonca aj opozície. Áno, mnohí by si možno predstavovali, že by mal buchnúť po stole a veci hneď vyriešiť. Málokto si ale uvedomuje, že búchať po stole sa dá len vtedy, kedy ten stôl ten úder vydrží a nerozsype sa," dodal poslanec OĽaNO.