Zo zničených budov v Mariupole vyťahujú stovky tiel, podľa starostu je to nekonečná karavána smrti

9.6.2022 - Robotníci vyťahujú telá zo zničených budov v zdevastovanom ukrajinskom meste Mariupoľ a odvážajú ich do márnic a navážok. Poradca tamojšieho starostu Petro Andriuščenko uviedol, že pri prehliadke zhruba dvoch pätín budov v každej našli 50 až 100 tiel.Ako uviedol na komunikačnej platforme Telegram, je to „nekonečná karavána smrti“. Informuje o tom spravodajský portál Sky News. Ukrajinské úrady už skôr uviedli, že počas ruského obliehania Mariupoľa zahynulo najmenej 21-tisíc civilistov. Strategicky dôležité mesto neustále čelilo útokom ruských síl, no celé mesiace vzdorovalo a stalo sa symbolom ukrajinského odporu, ale aj najhoršieho utrpenia krajiny počas vojny. Odvtedy sa už objavili správy o masových hroboch s tisíckami tiel.