Stanislav Lobotka má silnú angínu, zrejme bude musieť podstúpiť chirurgický zákrok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka musel v sobotu navštíviť neapolskú kliniku Ruesch. Ako uvádza web football-italia.net s odvolaním na taliansky denník Gazzetta dello Sport, dôvodom je silná angína, pre ktorú 26-ročný rodák z Trenčína niekoľko dní netrénoval.Neapolský klub neskôr na webe vyhlásil, že Lobotka sa po ošetrení vrátil domov. Spomenuté periodikum však uviedlo, že Lobotka nemá prvýkrát zápalové ochorenie mandlí a akonáhle sa z tonzilitídy vylieči, pravdepodobne bude musieť podstúpiť chirurgické odstránenie krčných mandlí. Na ihrisku by sa tak mohol objaviť až po Veľkej noci.Lobotka sa nachádza v nominácii reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča na marcové zápasy s Cyprom, Maltou a Ruskom v rámci kvalifikácie o postup na MS 2022 v Katare.Neúčasť tohto defenzívneho záložníka by mohla predstavovať ďalšiu citeľnú absenciu v slovenskom mužstve, keďže k dispozícii nebude kapitán Marek Hamšík a zatiaľ nie je známe, či 48-ročný lodivod bude môcť počítať so službami stopéra Milana Škriniara z iného talianskeho klubu Inter Miláno