Tatar zažiaril pri výhre Montrealu po nájazdoch, Sekera prispel gólom k triumfu Dallasu (video)

21.3.2021 - Montreal Canadiens až na desiaty pokus zlomil prekliatie a prvýkrát v tejto sezóne vyhral zápas, ktorý bol remízový po riadnom hracom čase. Veľký podiel na triumfe Montrealu nad Vancouverom 5:4 po samostatných nájazdoch má slovenský útočník Tomáš Tatar. Ku gólu a asistencii pridal aj víťazný gól v nájazdovej lotérii.V šiestej sérii ukážkovo vycvičil Briana Holtbyho, keď najprv naznačil strelu, potom zakončenie medzi betóny a napokon dovŕšil blafák do bekhendovej strany. Tatar odohral 18:37 min a pripísal si aj tri plusové body. Stal sa prvou hviezdou zápasu."Keď som sa o niečo podobné pokúsil naposledy predtým, nevyšlo to. Také sú však nájazdy. Snažíte sa oklamať brankára a nie vždy to vyjde. Nevidím veľký rozdiel medzi tým, čo som spravil predtým a teraz, ale som šťastný, že aktuálne to vyšlo. Myslím si, že náš brankár Carey Price by to chytil," uviedol Tomáš Tatar na webe Montrealu Canadiens.Montreal mal pred sobotňajším súbojom s Vancouverom smutnú bilanciu 0-6 v predĺženiach a 0-3 v nájazdoch. Zásluhou Tatara má teraz 1-10, čiže získal prvý z desiatich možných bodov v zápasoch, keď museli jeho hráči do predĺženia."Kontrolovali sme puk a v predĺžení odviedli o čosi lepšiu robotu. Nájazdy sú však stále lotéria. Veľmi sa tešíme z víťazstva. Celý zápas bol ako jazda na horskej dráhe. Udržali sme sa na nej a máme dva veľké body," doplnil Tatar.Vlani najproduktívnejší hráč Canadiens sa zásluhou tretieho multibodového zápasu v tejto sezóne dostal na 20 bodov. Aktuálne má 30-ročný krídelník na konte 6 gólov a 14 asistencií.Tatar sa už dotiahol na Nicka Suzukiho na treťom mieste v kanadskom bodovaní hráčov Montrealu. Najlepší je Tyler Toffoli s 27 bodmi.V súboji proti Vancouveru sa zaskvel celý prvý útok Montrealu v zložení Tatar - Danault - Gallagher. Dovedna nazbierali päť bodov a Brendan Gallagher dvanástym gólom v sezóne v 46. min vyrovnal na 4:4."Je to taký malý pitbull. Je veľmi silný a perfektne ovláda priestor v okolí bránky. Týmto je veľmi cenný pre mužstvo. Pripomína mi Tomasa Holmströma. Aj som sa ho viackrát pýtal, ako to robí, aby mi poradil. Želám si, aby som to tiež tak vedel," poznamenal Tatar.V sobotu sa tešil z gólu aj víťazstva ešte jeden slovenský hokejista v NHL. Obranca Andrej Sekera prispel k triumfu Dallasu na ľade Detroitu 3:0 (0:0, 1:0, 2:0), keď v 49. min zvýšil na 2:0 pre lanského finalistu bojov o Stanleyho pohára.Sekera sa odhodlal k strele od modrej čiary a puk prešiel pomedzi dvoch brániacich hráčov aj cez brankára Thomasa Greissa, ktorý mal zakrytý výhľad.Defenzívne zameraný Sekera dosiahol len druhý gól a tretí kanadský bod v tejto sezóne. Počas necelých 17 minút pridal aj plusový bod a bodyček.Ruský brankár Anton Chudobin pochytal všetkých 21 striel hráčov Detroitu, pripísal si tretí shutout v sezóne a jedenásty v kariére.Pozoruhodný je aj fakt, že všetci strelci gólov Dallasu Tyron Kero, Andrej Sekera a Ty Dellandrea mali pred zápasom s Detroitom v tejto sezóne spolu na konte len dva góly."Shutout je fajn, ale nikdy sa nezameriavam na to, aby som ho dosiahol. Dôležité sú len tímové víťazstvá," skonštatoval Chudobin na webe NHL.