Stanišovskú jaskyňu ovládli čerti, v podzemí sprevádzali návštevníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Liptovský Ján 2. novembra (TASR) – Netradičná dušičková prehliadka Stanišovskej jaskyne pritiahla v sobotu do Jánskej doliny zástupy turistov. Tajuplnú cestu plnú pekelných bytostí, zážitkov a hľadania zázračných slov si prišli vychutnať najmä rodiny s deťmi. Pod zemou našli obrovského pavúka, duchov a strigy či klasický jaskyniarsky rebrík.Podľa organizátora podujatia Jiřího Vyhnala majú dušičkové vstupy do Stanišovskej jaskyne dlhoročnú tradíciu. Netradičnú cestu do podzemia každý rok absolvuje niekoľko stoviek návštevníkov.priblížil Vyhnal.Cieľom dušičkovej prehliadky je cez dekorácie a krátke scénky priblížiť podzemie, no najmä nabudiť deti, aby plnili úlohy, hľadali a nebáli sa." poznamenal organizátor.Detskí návštevníci v rámci sobotňajšieho podujatia hľadajú zázračné slová.doplnil.