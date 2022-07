Stanovisko RTVS k vyjadreniam Kristiána Čekovského

19.7.2022 (Webnoviny.sk) - RTVS ostro odmieta najnovšie vyjadrenia predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského. Podľa jeho slov "očakáva upokojenie a zmenu ťaživej atmosféry a najmä presadenie profesionality na všetkých úrovniach verejnoprávnej inštitúcie" a tiež sa podľa neho "končí obdobie ťaživej atmosféry, nedôvery a napätia, odchodov a vyhadzovov rôznych novinárov a pretláčania dezinformácií do vysielania spravodajstva." Nevieme odkiaľ pán Čekovský prišiel k presvedčeniu, že by mala vo vnútri RTVS panovať ťaživá atmosféra alebo žeby v RTVS mali pracovať neprofesionálni ľudia. Je to urážka všetkých zamestnancov verejnoprávnej inštitúcie, ktorí k svojej práci pristupujú dennodenne poctivo a s nasadením. Pána Čekovského pravdepodobne ťaží najmä súdny spor s RTVS, kvôli ktorému má neustálu potrebu znevažovať nielen prácu generálneho riaditeľa RTVS, ale najnovšie už aj jej zamestnancov."Mrzí ma, že si pán Čekovský sám v sebe stále nevysporiadal osobné animozity smerom k mojej osobe. Kiežby viac času a energie venoval aktivitám súvisiacim so stabilizáciou financovania RTVS a ďalším systémovým problémom, ktorým verejnoprávna inštitúcia čelí. Z jeho najnovších vyjadrení totiž necítiť ani náznak snahy riešiť systémové dlhodobo neriešené problémy, len personálne výmeny. To však nemôže byť z jeho strany jediný krok, akým chce zo svojej pozície RTVS pomôcť," povedalInformačný servis