Auto pri Zvolene vletelo do hasičov na bicykloch, dvaja zahynuli (foto)

aktualizované 19. júla 10:06



19.7.2022 (Webnoviny.sk) -Hasiči zasahovali pri tragickej udalosti, ktorá sa stala v katastri obce Sása v okrese Zvolen.Ako informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), pri nehode sa zrazilo osobné vozidlo so štyrmi cyklistami - príslušníkmi HaZZ, ktorí sa boli v čase osobného voľna previezť na bicykloch.„Následkom nehody utrpel jeden z príslušníkov zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalší utrpel ťažké zranenia, ktorým aj napriek enormnej snahe zasahujúcich záchranárov na mieste podľahol," uviedla Križanová s tým, že ďalší dvaja hasiči sú bez zranení.Podľa doterajších zistení polície z miesta nehody sa 53-ročný vodič pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. Po prejdení pravotočivej zákruty čelne narazil do dvoch oproti idúcich cyklistov. Obaja muži, vo veku 35 a 36 rokov žiaľ zraneniam na mieste podľahli.Hasičský a záchranný zbor aj polícia vyjadruje rodinám, pozostalým a kolegom úprimnú sústrasť.