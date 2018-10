Stanovisko SSVPL

Foto: Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva Foto: Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (OTS) - Posledná novela zákona o zdravotnej starostlivosti otvára ambulanciám všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých možnosť zapojiť do poskytovania zdravotnej starostlivosti aj praktické sestry. Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) vzhľadom na znižujúcu sa dostupnosť všeobecnej zdravotnej starostlivosti v dôsledku starnutia populácie všeobecných lekárov a stále väčšieho administratívneho zaťaženia lekárov verí, že táto legislatívna úprava prispeje k postupnej zmene tohto negatívneho stavu. Aj po nadobudnutí účinnosti tejto novely bude, tak ako doteraz, plniť dôležitú úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sestra a to predovšetkým v oblastiach v ktorých nemajú praktické sestry odbornú kompetenciu. SSVPL bude pozorne vyhodnocovať, či nová právna úprava umožní efektívne rozdelenie pracovných úloh medzi zdravotnú sestru a praktickú sestru v tom zmysle, aby mala zdravotná sestra väčší priestor na realizácie odborných kompetencií, ktoré jej stanovuje vyhláška MZS SR č. 95/2018 Z.z.Zároveň SSVPL upozorňuje najmä na fakt, že z textu schváleného zákona vyplýva pre poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých MOŽNOSŤ, NIE POVINNOSŤ zapojiť praktickú sestru do chodu ambulancie. Poskytovateľ môže praktickej sestre zveriť vykonávanie len takých odborných činností, ktoré spadajú do jej odbornej kompetencie a zodpovedajú jej vzdelaniu. V tomto smere vníma SSVPL úlohy praktickej sestry pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ako doplnenie k odborným kompetenciám sestry.SSVPL zdôrazňuje, že reálne efekty tejto úpravy pre zvýšenie dostupnosti všeobecnej zdravotnej starostlivosti bude možné vyhodnotiť až po uplynutí primeraného časového obdobia.SSVPL opäť upozorňuje, že novela môže pomôcť stabilizovať, na niektorých miestach dokonca až zachrániť zabezpečenie kvality a dostupnosti primárnej starostlivosti pre pacientov. Zdôrazňuje fakt, že je naďalej platná vyhláška o povinnom personálnom obsadení ambulancií sestrou. Ak nový zákon niečo dovoľuje, tak iba dať lekárovi možnosť v prípade, že lekár nezabezpečí sestru (financie, nedostatok sestier v regióne) zamestnať praktickú sestru a tak zabezpečiť kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Samozrejme s tou nevýhodou, že lekár, ako jediný zdravotnícky pracovník v ambulancii kvalifikovaný na dané úkony, bude musieť urobiť viac práce, lebo nemôže napríklad edukáciu pacienta a niektoré úkony, ktoré sú v kompetencii sestry delegovať na praktickú sestru. Praktická sestra mu ale v rámci svojich kompetencií môže pomôcť zabezpečiť značnú časť činností realizovaných v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých.Samozrejme, že je lepšia a kvalitnejšia tá ambulancia, kde si lekár môže dovoliť zamestnať sestru, optimálne sestru aj praktickú sestru súčasne, čo zabezpečí sestre využiť naplno jej odborný potenciál, napríklad aj jej kompetencie v oblasti ochrany, podpory a rozvoji verejného zdravia.“ uvádzaprezident SSVPL.Upozornenie: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.