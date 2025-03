Stará kauza vraždy dôchodcov vo Vinosadoch sa blížila ku koncu, súd však predvolal nových svedkov

Konanie voči obžalovanému trvá už 14 rokov

Jedným z predvolaných svedkov bol obhliadajúci lekár

Maloletého Lukáša T. spod obžaloby oslobodili





Brutálna vražda dvoch bratov dôchodcov sa stala vo Vinosadoch koncom marca 2010. Policajti obvinili z vraždy a porušovania domovej slobody vtedy len sedemnásťročného Lukáša T. a o dva roky staršieho Máriusa M. Dvojica podľa žalobcov vnikla do rodinného domu na Modranskej ulici, kde zabili 99-ročného muža z USA a jeho 83-ročného brata.



Obaja zomreli na následky úderov tupými podlhovastými predmetmi a na následky bodnorezných zranení. Tínedžeri sa podľa obžaloby pokúsili v dome zabiť aj 80-ročnú dôchodkyňu, manželku mladšieho zo zavraždených. Spôsobili jej päť bodných rán do chrbta a dve bodné rany do hrude, útok však prežila.





13.3.2025 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava I stále prejednáva kauzu vraždy dôchodcov v obci Vinosady v okrese Pezinok z roku 2010. Pôvodne bol na programe štvrtkového pojednávania prednes záverečných rečí, súd však na podnet prokuratúry nakoniec predvolal ešte troch svedkov.Súd pritom musí vo veci po zrušení pôvodného rozsudku odvolacím súdom nanovo vykonávať dokazovanie, keďže obžalovaný Márius M. nesúhlasil so zmenou zákonného sudcu. Obžalovaný pritom naďalej trvá na svojej nevine."Na poslednom pojednávaní bol predvolaný svedok, ktorý vypovedal, že ho inštruovali policajti priamo vo väznici," uviedol obžalovaný ešte vo februári 2024. Ako ďalej zdôraznil, konanie voči nemu trvá už 14 rokov. Ústavný súd pritom v jeho prípade konštatoval prieťahy v konaní.Márius M. tiež pripomenul, že poškodená, ktorá vo veci vypovedala v prípravnom konaní, ho nespoznala a páchateľov opísala inak. "Prešiel som polygrafom, detektorom lži," vyhlásil obžalovaný vo februári minulého roku s tým, že nemá problém to urobiť znovu. "S týmto prípadom nemám nič spoločné," doplnil Márius M.Jedným z predvolaných svedkov bol vo štvrtok lekár, ktorý na mieste činu ohliadal telá obetí. "Na mieste bol strašný neporiadok a povyhadzované veci," povedal s tým, že si pamätá, že na mieste činu bolo rozsypané korenie. "A potom si pamätám tie bodné poranenia," doplnil.Na zodpovedanie otázok procesných strán však svedok podľa vlastných slov potrebuje vidieť listiny o obhliadke tiel, ktoré súd aktuálne nemal k dispozícii. Súd preto avizoval ešte jeden termín pojednávania, konkrétne 20. mája, na ktorom vypočuje svedka.Ešte v máji 2016 v tomto prípade vtedajší Okresný súd Bratislava I poslal Máriusa M. do väzenia na 20 rokov. V čase spáchania skutku maloletého Lukáša T. spod obžaloby oslobodil.V jeho prípade sa totiž stotožnil s tvrdením obhajoby, že neexistuje žiaden priamy ani nepriamy dôkaz o jeho prítomnosti na mieste činu, pričom kľúčového svedka obžaloby označila obhajoba za zaujatého. Odvolací Krajský súd v Bratislave však v septembri 2017 verdikt v jeho odsudzujúcej časti zrušil mimo iného pre jeho predčasnosť.