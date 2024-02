Stará kauza vraždy dôchodcov vo Vinosadoch sa prejednáva odznovu, obžalovaný vinu odmieta

Vypočúvanie svedkov

Výpoveď muža, ktorý vozil dvojicu na lúpeže



Kauza vraždy dôchodcov vo Vinosadoch

Ešte v máji 2016 v tomto prípade vtedajší Okresný súd Bratislava I poslal Máriusa M. do väzenia na 20 rokov. V čase spáchania skutku maloletého Lukáša T. spod obžaloby oslobodil. V jeho prípade sa totiž stotožnil s tvrdením obhajoby, že neexistuje žiaden priamy ani nepriamy dôkaz o jeho prítomnosti na mieste činu, pričom kľúčového svedka obžaloby označila obhajoba za zaujatého. Odvolací súd neskôr však verdikt v prípade oboch obžalovaných zrušil mimo iného pre jeho predčasnosť.



Brutálna vražda dvoch bratov dôchodcov sa stala vo Vinosadoch v Pezinskom okrese koncom marca 2010. Policajti obvinili z vraždy a porušovania domovej slobody vtedy len sedemnásťročného Lukáša T. a o dva roky staršieho Máriusa M. Dvojica podľa žalobcov vnikla do rodinného domu na Modranskej ulici, kde zabili 99-ročného muža z USA a jeho 83-ročného brata.



Obaja zomreli na následky úderov od tupých podlhovastých predmetov a na následky bodnorezných zranení. Tínedžeri sa podľa obžaloby pokúsili v dome zabiť aj 80-ročnú dôchodkyňu, manželku mladšieho zo zavraždených. Spôsobili jej päť bodných rán do chrbta a dve bodné rany do hrude, útok však prežila.





22.2.2024 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava I odznovu prejednávaZa týmto účelom v štvrtok predvolá vypovedať dvoch svedkov. Obžalovaný Márius M. po skončení pojednávania pre médiá zdôraznil, že je nevinný.„Na poslednom pojednávaní bol predvolaný svedok, ktorý vypovedal, že ho inštruovali policajti priamo vo väznici," uviedol obžalovaný. Ako ďalej zdôraznil, konanie voči nemu trvá už 14 rokov.Ústavný súd pritom už v jeho prípade konštatoval prieťahy v konaní. Márius M. tiež pripomenul, že poškodená, ktorá vo veci vypovedala v prípravnom konaní, ho nespoznala a páchateľov opísala inak.„Prešiel som polygrafom, detektorom lži," vyhlásil obžalovaný s tým, že nemá problém to urobiť znovu. „S týmto prípadom nemám nič spoločné," doplnil Márius M.Súd na štvrtkovom pojednávaní vypočul otca obžalovaného, ktorý uviedol, že jeho syn v deň skutku, teda 27. marca 2010, doma spal. „Nikde nebol, na to môžem prisahať," povedal.Ďalším svedkom bol muž, ktorý pôvodnú dvojicu obžalovaných vozil na lúpeže, ktoré v tej dobe vykonávali. Pred súdom odmietol vypovedať z dôvodu, že by si mohol spôsobiť trestné stíhanie.Na súde sa tak čítala jeho výpoveď z prípravného konania. V nej uviedol, že v inkriminovaný deň čakal dvojicu vo Vinosadoch pred barom. Predtým mu totiž Lukáš T. povedal, že tam chcú vykradnúť nejaký dom. Keď sa vrátili, viezol ich do Pezinka, pričom Márius M. a Lukáš T. sa podľa neho hádali.„Boli takí rozhádaní, neistí, boli takí divní," uviedol pred vyšetrovateľom ešte v roku 2010. Po niekoľkých dňoch podľa vlastných slov videl v televízii reportáž o vražde vo Vinosadoch. „Tvrdili, že s tým nemajú nič spoločné," povedal svedok. Pojednávanie bude pokračovať 30. apríla výsluchom viacerých svedkov.