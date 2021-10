Stará Ľubovňa hlási čoraz horšiu situáciu, v COVID automate jej hrozí prefarbenie na čierno

Všetci mŕtvi boli nezaočkovaní

Zatvorené triedy

12.10.2021 - Okresu Stará Ľubovňa hrozí, že sa v budúcom týždni ocitne na mape COVID automatu v čiernej farbe. Vyplýva to podľa regionálnej hygieničky Márie Mancalovej z vývoja epidemickej situácie v regióne. Počet pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 tam rastie od začiatku septembra.V minulom týždni pribudlo v zatiaľ bordovom okrese 345 nových prípadov, týždeň predtým ich bolo 266. Nárast počtu pozitívnych evidujú najmä v obciach Kamienka, Veľký Lipník, Kolačkov, Haligovce a Litmanová.Antigénovým testom bolo počas minulého týždňa potvrdených 20 prípadov z celkovo 1 794 vykonaných laboratórnych vyšetrení. Z 1 332 PCR testov pribudlo ďalších 325 pozitívnych prípadov, čo predstavuje 24,4 percenta.Nepriaznivá situácia je aj v Ľubovnianskej nemocnici. K dnešnému dňu (12. október pozn. redakcie) tam majú hospitalizovaných 25 pacientov s COVID-19, z toho štyria sú na umelej pľúcnej ventilácii. Riaditeľ nemocnice Peter Bizovský upozornil, že v prípade ďalšieho nárastu pacientov budú lôžka kapacitne naplnené.O prijímanie pacientov z tamojšieho okresu preto budú zrejme v takom prípade žiadať okolité nemocnice. V Ľubovnianskej nemocnici už počas súčasnej vlny pandémie zomrelo na COVID-19 podľa jej riaditeľa deväť pacientov. Mancalová informovala o zatiaľ piatich obetiach ochorenia COVID-19 v rámci okresu. Všetci podľa jej slov patrili k nezaočkovaným.Zatvorených je v okrese aj dvadsaťjeden tried, ktorých žiaci museli prejsť na dištančné vzdelávanie. „Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v 16 triedach siedmich základných škôl a v štyroch triedach troch stredných škôl,“ priblížila Mancalová. Rovnaká je aj situácia v jednej triede materskej školy.Podľa hygieničky ide o výraznejší pokles oproti minulému kalendárnemu týždňu. Vtedy bolo zatvorených 27 tried, a to na základných aj stredných školách, v troch materských školách a v troch skupinách Základnej umeleckej školy. Regionálny úrad verejného zdravotníctva neeviduje pozitívne potvrdený prípad v žiadnom zariadení sociálnych služieb na území okresu.