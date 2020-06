Starček sa v 103 rokoch odhodlal na maratónsku vzdialenosť, chce pomôcť v boji s koronavírusom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.6.2020 (Webnoviny.sk) - Belgičan Alfins Leempoels z mestečka Rotselaar sa pred niekoľkými dňami pustil do nevšednej aktivity. V priebehu aktuálneho mesiaca má v pláne absolvovať maratónsku vzdialenosť. Nebolo by na tom nič výnimočné, keby spomenutý Leempoels nemal už 103 rokov.Vpred ho ženie túžba vyzbierať peniaze pre univerzitných výskumníkov v nemocnici v Leuvene, ktorí pracujú na vývoji vakcíny proti koronavírusu Leempoels chce od 1. do 30. júna prejsť 42,195 km, čo predstavuje dĺžku maratónu. Denne absolvuje desať úsekov dlhých 145 metrov, po tri ráno a na obed, zvyšné štyri večer. Keďže má už ako starší človek problém s pamäťou, aby si bol istý, koľko úsekov zvládol, po skončení každého vhodí do vedierka paličku.Starčeka, ktorý v minulosti pracoval ako lekár, inšpiroval 100-ročný britský veterán z II. svetovej vojny Tom Moore. Ten prechádzaním sa po záhrade pomohol získať viac ako 40 miliónov dolárov pre zdravotníkov vo svojej krajine. "Deti mi povedali, že dokážem chodiť rovnako ako Tom Moore, a to mám na rozdiel od neho už 103 rokov. Navrhli mi, že by som mal tiež niečo urobiť. Moja vnučka nedávno odbehla maratón a ja som zo žartu vyhlásil, že ho zvládnem tiež," povedal podľa webu dhnet.be Leempoels, ktorému sa dosiaľ podarilo vyzbierať niečo cez 10-tisíc eur.