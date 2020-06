Ronaldo zahodil v semifinále Coppa Italia penaltu, Juventus napriek tomu vyradil AC Miláno

Fyzická kondícia na nízkej úrovni

Prísne bezpečnostné opatrenia

13.6.2020 (Webnoviny.sk) - Po Nemecku a Španielsku sa obnovenia súťaží dočkali v tretej európskej futbalovej veľmoci - v Taliansku. V piatkovom odvetnom semifinálovom dueli Coppa Italia uhral Juventus Turín v domácom prostredí bezgólovú remízu s AC Miláno a postúpil do finále.V ňom sa v stredu na Olympijskom štadióne v Ríme stretne s úspešnejším z druhej semifinálovej dvojice, ktorú vytvorili Inter Miláno SSC Neapol . Následne sa naplno rozbehne aj ligová súťaž Serie A "Starú dámu" po piatkovom stretnutí nemusela mrzieť zahodená penalta Cristiana Ronalda zo 16. min. Práve Portugalčanov "jedenástkový" zásah na 1:1 v nadstavenom čase úvodného merania síl sa napokon ukázal ako rozhodujúci. Bolo to ešte 13. februára krátko predtým, ako šíriaci sa koronavírus prinútil predstaviteľov talianskeho futbalu 9. marca prerušiť rozbehnutú sezónu 2019/2020.Kouč "bianconeri" Maurizio Sarri napriek dlhej hernej prestávke pochválil výkon svojho mužstva a hru v úvodnej polhodine označil za najlepšiu v podaní "Juve" v doterajšom priebehu ročníka. "Začať znova hrať je ťažké, navyše bez fanúšikov to bol obrovský problém. Po 70 dňoch strávených na gauči bola úroveň fyzickej kondície na stredne nízkej úrovni, pretože nešlo o letnú prestávku, ale niečo, čo malo ničivý vplyv na fyzickú aj duševnú stránku každého z nás," poznamenal Sarri.Kormidelník Turínčanov priznal, že mu počas zápasu chýbala podpora z tribún. "Vo fázach zápasu, keď začínate byť unavenejší, vás práve fanúšikovia dokážu správne ´nakopnúť´. Podarilo sa nám však dosiahnuť náš cieľ a postúpili sme do finále," dodal 61-ročný Neapolčan.Duel sa niesol v ponurej atmosfére. Hráči oboch tímov nastúpili na hraciu plochu oddelene. Vzápätí venovali minútu ticha vyše 34-tisícom ľudí, ktorí v Taliansku podľahli ochoreniu COVID-19 . Nasledoval spoločný potlesk pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí na Apeninskom polostrove stáli v prvej línii proti zákernému vírusu.Na základe rozhodnutia talianskej vlády mohlo byť na štadióne maximálne 300 osôb vrátane všetkých aktérov stretnutia. V okolí turínskeho stánku nastolili prísne bezpečnostné opatrenia. Napriek tomu sa však našla hŕstka priaznivcov, ktorí prišli osobne pozdraviť autobus s hráčmi Juventusu. Jeden fanúšik dokonca pricestoval z 200 km vzdialeného Bergama. "Chcel som iba vidieť mužstvo, ktoré som nevidel štyri mesiace, aby som ho podporil aspoň takto. Bohužiaľ, pre všetko, čo sa stalo, na tribúny nesmieme, ale dúfajme, že čoskoro sa brány štadiónov otvoria. Musíme zostať trpezliví," podotkol bergamský fanúšik Juventusu Massimiliano Balduzzi predtým, ako sa pobral sledovať zápas do prenajatej hotelovej izby.