|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 6.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Antónia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. januára 2026
Staré Mesto bude pokračovať v investíciách do verejných priestranstiev, Bratislava aktívne renovuje aj dopravu
Bratislavskej mestskej časti Staré Mesto sa vlani podarilo zrealizovať viacero významných investičných a rozvojových projektov, najmä v oblasti verejného priestoru, dopravy a školstva. Pre SITA ich priblížila ...
Zdieľať
6.1.2026 (SITA.sk) - Bratislavskej mestskej časti Staré Mesto sa vlani podarilo zrealizovať viacero významných investičných a rozvojových projektov, najmä v oblasti verejného priestoru, dopravy a školstva. Pre SITA ich priblížila hovorkyňa Starého Mesta Veronika Gubková. Medzi najvýznamnejšie projekty minulého roka patrí rekonštrukcia Hlbokej cesty a Schillerových schodov, vrátane nových povrchov, vodozádržných opatrení a mobiliáru.
Ďalšími minuloročnými investíciami je rekonštrukcia malej a veľkej fontány na Hviezdoslavovom námestí, revitalizácia parčíka na Záhrebskej ulici a predpolia knižnice s novými hernými prvkami a parkletom, sanácia svahu na Šulekovej ulici, či pokračovanie historických rekonštrukcií v zóne Panenská - Konventná ulica, druhá časť.
Mestská časť vlani výrazne naštartovala aj rekonštrukcie ciest a chodníkov, konkrétne na uliciach Puškinova, Flöglova, Tabaková, Slávičie údolie, Horná, Šulekova, križovatka Novosvetská, Gajova, Dobrovičova, Chorvátska, Zrínskeho a Dobšinského.
Pokračovali aj investície do školských areálov - rekonštrukcia školského dvora na Základnej škole (ZŠ) Grösslingová a nové odborné priestory, kuchyňa a jedáleň na ZŠ Dubová či rekonštrukcia Seniorcentra na Podjavorinskej.
„V roku 2026 plánujeme pokračovať v systematických investíciách do verejného priestoru, infraštruktúry, školstva a služieb pre obyvateľov,“ priblížila hovorkyňa.
Medzi hlavné plánované projekty patria nové detské ihrisko na Jakubovom námestí, zelené a umelecké nádvorie Pistoriho paláca, komplexná rekonštrukcia Kozej ulice s napojením na mestskú rekonštrukciu Palárikovej ulice či rekonštrukcia ulíc Strážnická a Sasinkova.
Ďalšími plánovanými projektmi v tomto roku sú zriadenie nového, bezbariérového klientskeho centra miestneho úradu, realizácia šiestich víťazných projektov participatívneho rozpočtu PaRo 2025, rozšírenie jedálne na ZŠ Grösslingová, rekonštrukcia ZŠ Vazovova vrátane školského dvora a zeleno-modrá rekonštrukcia Medickej záhrady a Hviezdoslavovho námestia.
Zdroj: SITA.sk - Staré Mesto bude pokračovať v investíciách do verejných priestranstiev, Bratislava aktívne renovuje aj dopravu © SITA Všetky práva vyhradené.
Investície do škôl a ciest
Ďalšími minuloročnými investíciami je rekonštrukcia malej a veľkej fontány na Hviezdoslavovom námestí, revitalizácia parčíka na Záhrebskej ulici a predpolia knižnice s novými hernými prvkami a parkletom, sanácia svahu na Šulekovej ulici, či pokračovanie historických rekonštrukcií v zóne Panenská - Konventná ulica, druhá časť.
Mestská časť vlani výrazne naštartovala aj rekonštrukcie ciest a chodníkov, konkrétne na uliciach Puškinova, Flöglova, Tabaková, Slávičie údolie, Horná, Šulekova, križovatka Novosvetská, Gajova, Dobrovičova, Chorvátska, Zrínskeho a Dobšinského.
Pokračovali aj investície do školských areálov - rekonštrukcia školského dvora na Základnej škole (ZŠ) Grösslingová a nové odborné priestory, kuchyňa a jedáleň na ZŠ Dubová či rekonštrukcia Seniorcentra na Podjavorinskej.
Rekonštrukcia Palárikovej ulice
„V roku 2026 plánujeme pokračovať v systematických investíciách do verejného priestoru, infraštruktúry, školstva a služieb pre obyvateľov,“ priblížila hovorkyňa.
Medzi hlavné plánované projekty patria nové detské ihrisko na Jakubovom námestí, zelené a umelecké nádvorie Pistoriho paláca, komplexná rekonštrukcia Kozej ulice s napojením na mestskú rekonštrukciu Palárikovej ulice či rekonštrukcia ulíc Strážnická a Sasinkova.
Ďalšími plánovanými projektmi v tomto roku sú zriadenie nového, bezbariérového klientskeho centra miestneho úradu, realizácia šiestich víťazných projektov participatívneho rozpočtu PaRo 2025, rozšírenie jedálne na ZŠ Grösslingová, rekonštrukcia ZŠ Vazovova vrátane školského dvora a zeleno-modrá rekonštrukcia Medickej záhrady a Hviezdoslavovho námestia.
Zdroj: SITA.sk - Staré Mesto bude pokračovať v investíciách do verejných priestranstiev, Bratislava aktívne renovuje aj dopravu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V lyžiarskom stredisku Krahule vypadol z lanovky len jedenásťročný chlapec
V lyžiarskom stredisku Krahule vypadol z lanovky len jedenásťročný chlapec
<< predchádzajúci článok
Na zrúcanine Katarínka vlani pokračoval archeologický výskum aj odkrývanie kláštornej pivnice
Na zrúcanine Katarínka vlani pokračoval archeologický výskum aj odkrývanie kláštornej pivnice