Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 6.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Antónia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. januára 2026

Staré Mesto bude pokračovať v investíciách do verejných priestranstiev, Bratislava aktívne renovuje aj dopravu


Tagy: Bratislava-Staré Mesto Investície Staré mesto

Bratislavskej mestskej časti Staré Mesto sa vlani podarilo zrealizovať viacero významných investičných a rozvojových projektov, najmä v oblasti verejného priestoru, dopravy a školstva. Pre SITA ich priblížila ...



Zdieľať
6.1.2026 (SITA.sk) - Bratislavskej mestskej časti Staré Mesto sa vlani podarilo zrealizovať viacero významných investičných a rozvojových projektov, najmä v oblasti verejného priestoru, dopravy a školstva. Pre SITA ich priblížila hovorkyňa Starého Mesta Veronika Gubková. Medzi najvýznamnejšie projekty minulého roka patrí rekonštrukcia Hlbokej cesty a Schillerových schodov, vrátane nových povrchov, vodozádržných opatrení a mobiliáru.

Investície do škôl a ciest


Ďalšími minuloročnými investíciami je rekonštrukcia malej a veľkej fontány na Hviezdoslavovom námestí, revitalizácia parčíka na Záhrebskej ulici a predpolia knižnice s novými hernými prvkami a parkletom, sanácia svahu na Šulekovej ulici, či pokračovanie historických rekonštrukcií v zóne Panenská - Konventná ulica, druhá časť.

Mestská časť vlani výrazne naštartovala aj rekonštrukcie ciest a chodníkov, konkrétne na uliciach Puškinova, Flöglova, Tabaková, Slávičie údolie, Horná, Šulekova, križovatka Novosvetská, Gajova, Dobrovičova, Chorvátska, Zrínskeho a Dobšinského.

Pokračovali aj investície do školských areálov - rekonštrukcia školského dvora na Základnej škole (ZŠ) Grösslingová a nové odborné priestory, kuchyňa a jedáleň na ZŠ Dubová či rekonštrukcia Seniorcentra na Podjavorinskej.

Rekonštrukcia Palárikovej ulice


„V roku 2026 plánujeme pokračovať v systematických investíciách do verejného priestoru, infraštruktúry, školstva a služieb pre obyvateľov,“ priblížila hovorkyňa.

Medzi hlavné plánované projekty patria nové detské ihrisko na Jakubovom námestí, zelené a umelecké nádvorie Pistoriho paláca, komplexná rekonštrukcia Kozej ulice s napojením na mestskú rekonštrukciu Palárikovej ulice či rekonštrukcia ulíc Strážnická a Sasinkova.

Ďalšími plánovanými projektmi v tomto roku sú zriadenie nového, bezbariérového klientskeho centra miestneho úradu, realizácia šiestich víťazných projektov participatívneho rozpočtu PaRo 2025, rozšírenie jedálne na ZŠ Grösslingová, rekonštrukcia ZŠ Vazovova vrátane školského dvora a zeleno-modrá rekonštrukcia Medickej záhrady a Hviezdoslavovho námestia.


Zdroj: SITA.sk - Staré Mesto bude pokračovať v investíciách do verejných priestranstiev, Bratislava aktívne renovuje aj dopravu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislava-Staré Mesto Investície Staré mesto
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V lyžiarskom stredisku Krahule vypadol z lanovky len jedenásťročný chlapec
<< predchádzajúci článok
Na zrúcanine Katarínka vlani pokračoval archeologický výskum aj odkrývanie kláštornej pivnice

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 