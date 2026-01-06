Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

06. januára 2026

V lyžiarskom stredisku Krahule vypadol z lanovky len jedenásťročný chlapec


Tagy: lyžiarske stredisko Pád

V lyžiarskom stredisku Krahule v pondelok vypadol 11-ročný chlapec z lanovky. Zasahovali leteckí záchranári, ktorí ho previezli do banskobystrickej nemocnice, kde bol ošetrený a prepustený do domácej ...



331519855_878745056735995_1852800061443879895_n 676x451 6.1.2026 (SITA.sk) - V lyžiarskom stredisku Krahule v pondelok vypadol 11-ročný chlapec z lanovky. Zasahovali leteckí záchranári, ktorí ho previezli do banskobystrickej nemocnice, kde bol ošetrený a prepustený do domácej liečby.


„Podľa doposiaľ zistených informácií mal chlapec vypadnúť z lanovky po tom, ako prekĺzol popod bezpečnostnú zábranu. Pri udalosti nebolo zistené cudzie zavinenie ani technická porucha dopravného zariadenia strediska,“ informovala banskobystrická krajská polícia na Facebooku.

Horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra


Ako informovala Horská záchranná služba (HZS), chlapec si pádom zo štvorsedačkovej lanovky z výšky približne piatich metrov privodil poranenia hlavy, trupu a hornej končatiny.

„Na pomoc mu vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra slúžiaci na Skalke v Kremnických vrchoch. Po ich príchode sa na mieste nachádzali aj ďalšie záchranné zložky,“ uviedla HZS.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ďalšie vyšetrenie v nemocnici


Počas prebiehajúcej záchrannej akcie boli horskí záchranári požiadaní aj o ošetrenie 15-ročnej lyžiarky, ktorá si v rovnakom lyžiarskom stredisku pádom spôsobila zlomeninu predlaktia. Po ošetrení pokračovala pacientka s rodinným príslušníkom na ďalšie vyšetrenie do nemocnice.

Polícia pripomína zmeny v pravidlách na lyžiarskych svahoch od začiatku roka 2026, podľa ktorých musia ochrannú prilbu mať povinne všetky osoby do dovŕšenia 18 rokov veku.


Zdroj: SITA.sk - V lyžiarskom stredisku Krahule vypadol z lanovky len jedenásťročný chlapec © SITA Všetky práva vyhradené.

