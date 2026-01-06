|
06. januára 2026
V lyžiarskom stredisku Krahule vypadol z lanovky len jedenásťročný chlapec
V lyžiarskom stredisku Krahule v pondelok vypadol 11-ročný chlapec z lanovky. Zasahovali leteckí záchranári, ktorí ho previezli do banskobystrickej nemocnice, kde bol ošetrený a prepustený do domácej ...
6.1.2026 (SITA.sk) - V lyžiarskom stredisku Krahule v pondelok vypadol 11-ročný chlapec z lanovky. Zasahovali leteckí záchranári, ktorí ho previezli do banskobystrickej nemocnice, kde bol ošetrený a prepustený do domácej liečby.
„Podľa doposiaľ zistených informácií mal chlapec vypadnúť z lanovky po tom, ako prekĺzol popod bezpečnostnú zábranu. Pri udalosti nebolo zistené cudzie zavinenie ani technická porucha dopravného zariadenia strediska,“ informovala banskobystrická krajská polícia na Facebooku.
Ako informovala Horská záchranná služba (HZS), chlapec si pádom zo štvorsedačkovej lanovky z výšky približne piatich metrov privodil poranenia hlavy, trupu a hornej končatiny.
„Na pomoc mu vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra slúžiaci na Skalke v Kremnických vrchoch. Po ich príchode sa na mieste nachádzali aj ďalšie záchranné zložky,“ uviedla HZS.
Počas prebiehajúcej záchrannej akcie boli horskí záchranári požiadaní aj o ošetrenie 15-ročnej lyžiarky, ktorá si v rovnakom lyžiarskom stredisku pádom spôsobila zlomeninu predlaktia. Po ošetrení pokračovala pacientka s rodinným príslušníkom na ďalšie vyšetrenie do nemocnice.
Polícia pripomína zmeny v pravidlách na lyžiarskych svahoch od začiatku roka 2026, podľa ktorých musia ochrannú prilbu mať povinne všetky osoby do dovŕšenia 18 rokov veku.
