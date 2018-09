DLHÝ LET: Sokol červenonohý čoskoro odletí zo Slovenska do Afriky

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 13. septembra (TASR) – Najvzácnejší hniezdiaci sokol na Slovensku čoskoro odletí do Afriky a vráti sa až v apríli. Sokol červenonohý každoročne patrí medzi prvých migrantov. Zimuje pod rovníkom. Na jeseň počas presunu sa jedince zhromažďujú a spoločne nocujú. Najdlhšia trasa, ktorú sokol červenonohý počas migrácie prekonal, bola 33.000 kilometrov. Slovensko sa tento rok už piatykrát zapája do medzinárodnej aktivity – sčítania sokolov.Od polovice augusta do začiatku októbra každý týždeň v stredu pred súmrakom ornitológovia čakajú na pridelených stanovištiach. „Podľa oblasti priletí niekoľko jedincov, inde niekoľko desiatok, dokonca stoviek sokolieho druhu, ktorý zdieľa genetický pôvod s papagájmi. V súlade s tým je i pestrý výzor a hlasný prejav sokola červenonohého (kobcovitého),“ povedal koordinátor sčítania v SR Jozef Chavko z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. Doplnil, že migrujúce sokoly sa počítajú v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a na Slovensku.„Počas hniezdenia sa sokol s červenými nohami na Slovensku vyskytuje len v jedinej lokalite na juhozápadnom Slovensku. Teraz, v období migrácie, ho môžete vzácnejšie vidieť aj v oblasti Liptova, Záhoria, Turca, Spiša či Považia,“ doplnil ornitológ Roman Slobodník.Podľa výsledkov z minulých rokov počty momentálne kulminujú a s pribúdajúcim ochladením budú postupne klesať. "Posledné známe výsledky z 5. septembra 2018 hovoria o 6.754 pozorovaných jedincoch (4.116 v Maďarsku, 2.273 v Rumunsku, 330 v Srbsku a na Slovensku je ich 35)," informoval Slobodník.K ochrane sokolov má prispieť aj spoločná kampaň Západoslovenskej distribučnej a Ochrany dravcov na Slovensku Posvieť si na fešáka, ktorá nabáda ľudí, aby si viac všímali svoje zvyky pri nakupovaní. "Správnym rozhodnutím totiž môžeme prispieť k zdravším poliam, ktoré budú domovom rozmanitejších foriem života. Pre sokoly červenonohé, ako aj iné druhy na Slovensku, je najväčším problémom príliš intenzívne hospodárenie, spolu s nadmerným používaním chemických prípravkov. Preto vymizol druh zo všetkých známych hniezdnych lokalít, okrem jedinej, poslednej,“ uzavrel Chavko.