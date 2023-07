Starí rodičia sú v živote dieťaťa dôležití, vraví detský ombudsman Mikloško. Jeho slová potvrdzujú aj výskumy

Deti sa vyjadrili jasne

Náhradná starostlivosť

22.7.2023 (SITA.sk) - Starí rodičia plnia v živote dieťaťa dôležitú úlohu. Skonštatoval to v sobotu detský ombudsman Jozef Mikloško pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý si pripomenieme v nedeľu 23. júla už po tretí raz.„Ako komisár pre deti a zároveň starý otec dvoch vnukov vnímam úlohu starých rodičov pre zdravý vývoj dieťaťa ako nesmierne dôležitú. V minulosti bolo bežné, že deti vyrastali so starými rodičmi v jednom dome, dnes, bohužiaľ, spolu trávia oveľa menej času,“ uviedol Mikloško.Hovorkyňa komisára pre deti Mária Gregušová v tlačovej správe uviedla, že viaceré výskumy preukázali, že práve starí rodičia môžu byť pre dieťa obrovským prínosom.Preukázalo sa napríklad, že deti ktoré trávili čas so svojimi starými rodičmi, boli v dospelosti emocionálne stabilnejšie osoby.Ich výnimočná úloha v živote detí sa preukázala aj vo výsledkoch nášho reprezentatívneho výskumu „Názory detí 2022“, ktorý skúmal názory slovenských detí 7. ročníkov.„So starými rodičmi sa cíti bezpečne až 90 percent detí, o niečo bezpečnejšie sa cítia len s otcom a mamou,“ napísala Gregušová, podľa ktorej pri zisťovaní dôležitých osôb v živote dieťaťa zistili, že starí rodičia sú dôležitými osobami až pre 96 percent detí.Veľmi vysoké percento detí, až 67 percent, by sa o veciach ktoré ich trápia zdôverili práve starému rodičovi.„Rád by som tiež vyzdvihol obetavosť a lásku, ktorú starí rodičia preukazujú v prípade, že sa ich deti nedokážu alebo nemôžu postarať o svojich potomkov. Vo väčšine prípadov sú to totiž práve starí rodičia, ktorí si berú deti do náhradnej osobnej starostlivosti v prípade zlyhanie rodičov,“ dodal Mikloško, ktorý chce pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov všetkým starým rodičom vyjadriť vďaku a oceniť ich výnimočnú prácu, ktorú robia pre deti.