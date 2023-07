USA dodajú Ukrajine ďalší balík vojenskej pomoci v hodnote štyristo miliónov dolárov

22.7.2023 (SITA.sk) - Spojené štáty plánujú poslať Ukrajine ďalší balík vojenskej pomoci v hodnote 400 miliónov dolárov.Ako referuje web news.sky.com s odvolaním sa na troch nemenovaných amerických predstaviteľov, poskytnutie balíka by mali oficiálne oznámiť v utorok.Bude to už v poradí 43. balík americkej bezpečnostnej pomoci pre Ukrajinu od vypuknutia vojny.Balík bude obsahovať niekoľko obrnených transportérov Stryker, zariadenia na odmínovanie, muníciu pre systémy protivzdušnej obrany NASAMS, muníciu pre raketomety HIMARS, protitankové zbrane vrátane TOW a Javelin či muníciu do protilietadlových systémov Patriot a Stinger.