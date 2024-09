Starmer reaguje na Putinove vyhrážky: Rusko začalo vojnu a môže ju kedykoľvek ukončiť

13.9.2024 (SITA.sk) - Rusko začalo vojnu na Ukrajine a môže ju kedykoľvek ukončiť. Ako referuje web The Guardian, takto britský premiér Keir Starmer okomentoval najnovšie vyhrážky ruského vodcu Vladimira Putina , že použitie britských rakiet dlhého doletu Storm Shadow pri ukrajinských útokoch na ciele v Rusku vyvolá vojnu medzi Moskvou a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) Starmer sa takto vyjadril počas cesty do Washingtonu za americkým prezidentom Joeom Bidenom „Rusko začalo tento konflikt. Rusko nelegálne napadlo Ukrajinu. Rusko môže tento konflikt okamžite ukončiť. Ukrajina má právo na sebaobranu,“ povedal Starmer.S odkazom na zbrane dodal, že Spojené kráľovstvo poskytlo „výcvik a spôsobilosť“ s cieľom pomôcť Ukrajine odraziť ruskú inváziu a povedal, že je na návšteve u prezidenta USA čiastočne preto, že „samozrejme, treba viesť ďalšie diskusie o povahe tejto schopnosti“.Deň predtým The Guardian napísal, že USA a Veľká Británia sa s ďalšími spojencami dohodli, že umožnia Ukrajine zaútočiť na vojenské ciele v Rusku raketami Storm Shadow. Je to ťažko pozorovateľná raketa dlhého doletu odpaľovaná zo vzduchu a jej dolet presahuje 250 kilometrov. Ukrajina už niekoľko mesiacov žiadala USA a ďalších západných spojencov o súhlas s použitím zbraní s dlhým doletom na útoky na ciele v Rusku.