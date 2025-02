Starmerova vláda oznámila plán na ochranu britského oceliarskeho priemyslu

16.2.2025 (SITA.sk) - Britská vláda oznámila plán v hodnote 3,2 miliardy dolárov na ochranu britského oceliarskeho priemyslu, ktorý čelí hroziacim americkým obchodným clám. Začala tiež konzultácie zamerané na to, ako chrániť oceliarsky sektor pred nekalými obchodnými praktikami v zahraničí a znížiť vysoké náklady na elektrinu."Oceliarsky priemysel Spojeného kráľovstva má pod touto vládou dlhodobú budúcnosť," uviedol vo vyhlásení obchodný tajomník Jonathan Reynolds. Británia vyváža približne 10 percent svojej ocele do USA. Orgán britského oceliarskeho priemyslu uviedol, že tarifný plán by bol "zničujúcim úderom". Starmerova vláda tvrdí, že sa "spája" s Trumpovou administratívou , aby "prepracovala detaily" jeho oznámenia.