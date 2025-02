Vláda podľa ministra Takáča funguje, predčasné voľby by boli najhoršou možnosťou

16.2.2025 (SITA.sk) - Najhoršie pre celkovú situáciu na Slovensku by boli predčasné voľby. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal minister pôdohospodárstva Richard Takáč Smer-SD ).Reagoval tak aj na zverejnený prieskum, podľa ktorého si zotrvanie súčasnej vlády želá dokopy 43 percent opýtaných a za predčasné voľby je 38 percent respondentov. Takáč v tejto situácii zdôraznil, že vláda SR momentálne funguje a plní si svoje povinnosti bez akýchkoľvek problémov. "Áno, situácia v parlamente je trošku iná," uviedol Takáč s tým, že napriek tomu verí, že situácia sa vyrieši po koaličnej rade v pondelok 17. februára.Podľa opozičného poslanca Mariána Viskupiča SaS ) budú predčasné voľby vtedy, keď sa pre ne premiér Robert Fico rozhodne. "A nebudú vtedy, keď sa zase rozhodne tak," skonštatoval poslanec. Doplnil, že ak vláda nevie vládnuť a nevie si zabezpečiť parlamentnú väčšinu, najlepšie riešenie je "karty vrátiť ľuďom". "Tak, ako to funguje v celom demokratickom svete," dodal Viskupič.