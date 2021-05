Starobylé brány umiestnili do Baziliky sv. Egídia v Bardejove

Zreštaurovanú renesančnú vstupnú bránu zo 17. storočia, ako aj staršiu gotickú bránu z konca 15. storočia umiestnili do Baziliky sv. Egídia v Bardejove. Staršie dvere z čias panovania Mateja Korvína objavili počas reštaurovania tých novších.



"Dostal som asi pred tromi rokmi zákazku od farského úradu na rekonštrukciu renesančnej brány, ktorá bola odstránená po požiari v roku 1878 a pomerne dlho uložená v 'podveží' kostola. Previezli sme ju do ateliéru, kde po výskumoch pokračovali asi rok reštaurátorské práce. Na jar 2018 sme pri odstránení jednej lišty našli vyrezávané ornamenty. Nedalo nám to, tak sme dosku odstránili vo väčšom rozsahu a zistili sme, že sa tam nachádzajú stredoveké rezby. Musel som zastaviť práce, lebo išlo o veľmi dôležitý nález. Po rozhodnutí pamiatkarov som si musel prizvať historika k novému výskumu," uviedol pre TASR reštaurátor Martin Kutný.

Renesančná brána bola podľa jeho slov vyhotovená v roku 1655 a visela až do roku 1878. "Gotickú bránu môžeme datovať do rozpätia rokov 1480 až 1490," doplnil reštaurátor.



"Osobne to vnímam ozaj ako raritu, jedinečnosť, že máme v rámci jedného stredovekého kostola zachované tri vstupné brány. Najmladšiu, ktorá je neogotická, už má takmer 140 rokov. Potom tu máme renesančnú, o ktorej sme vedeli, a bola dlho v 'podveží'. Tá pod sebou skrývala stredovekú bránu zo záveru 15. storočia," povedal Peter Harčar z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Prešove.

Čo sa týka prekrytia staršou bránou novšou, pracujú podľa jeho slov s viacerými alternatívami. "Jedna z tých pravdepodobnejších je, že chceli ušetriť, respektíve videli veľmi dobrý podklad starších dverí, ktoré použili ako podkladovú dosku. Druhá z možností je, že jednoducho majster chcel ušetriť, spravil to tak, aby to bolo aj preňho výhodné a v podstate ich tým zachránil," priblížil Harčar.



Podľa dekana rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia Mareka Kreheľa s KPÚ v Prešove hľadali vhodné miesto v kostole na vystavenie dverí, aby boli dobre viditeľné z obidvoch strán.



"Pretože obe strany dverí majú svoju zvláštnosť a logiku. Našli sme im miesto pri kaplnke sv. Ondreja, kde si ich môžu turisti pozrieť," dodal Kreheľ.