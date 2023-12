Staronový premiér Tusk a jeho vláda zložili v Poľsku prísahu, chcú udržať odhodlanie sveta pomáhať Ukrajine

Staronový premiér Tusk

Odhodlanie sveta pomáhať Ukrajine

13.12.2023 (SITA.sk) - Nový poľský premiér Donald Tusk zložil v stredu ráno spolu so svojím kabinetom prísahu. Slávnostné skladanie sľubu, ktoré viedol prezident Andrzej Duda a uskutočnilo sa v prezidentskom paláci vo Varšave, je posledným krokom v presune moci od osemročnej konzervatívnej vlády strany Právo a spravodlivosť k proeurópskemu kabinetu.Tusk, ktorý bol poľským premiérom už v rokoch 2007 až 2014, s jeho ministrami pricestoval do paláca v autobuse s farbami poľskej vlajky a nápisom „Ďakujeme, Poľsko!“. Privítali ich jasajúci podporovatelia.V kabinete staronového premiéra Tuska sa napríklad svojej role ministra zahraničia opäť ujal Radek Sikorski , ľudskoprávny advokát a niekdajší ombudsman Adam Bodnar je minister spravodlivosti a skúsený politik a líder poľnohospodárskej strany Władysław Kosiniak-Kamysz zase povedenie rezort obrany. Do čela ministerstva kultúry sa postavil Bartłomiej Sienkiewicz, pravnuk laureáta Nobelovej ceny za literatúru Henryka Sienkiewicza.Nová vláda zložila prísahu po tom, čo vo voľbách 15. októbra zvíťazila skupina strán od ľavice cez stred až po konzervatívnejšie strany, ktorá sa rozhodla spolupracovať pod Tuskovým vedením, obnoviť demokratické štandardy v krajine a napraviť narušené spojenectvá. Parlament vláde vyjadril podporu v utorok.Tusk v inauguračnom prejave vyhlásil, že jeho vláda sa zmobilizuje, aby udržala odhodlanie sveta pomáhať Ukrajine. Zároveň vyzval roztrieštenú poľskú politickú scénu, aby sa zjednotila, pretože si nemôže dovoliť byť rozdelená, kým Rusko vedie agresívnu vojnu v susednej krajine.