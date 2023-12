Fico na eurovýbore hovoril o vlastizrade opozície v Bruseli, spomenul opäť Sorosa

Premiér vraj zneužil rokovanie výboru

Fico sa podľa Šimečku bojí

13.12.2023 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v stredu hovoril na rokovaní Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti o údajnej „vlastizrade“ slovenskej opozície v Bruseli.Zároveň požiadal koaličných poslancov, aby naformulovali uznesenie, ktorým by sa obrátili na poslancov Európskeho parlamentu a skritizovali opozíciu za to, že spôsobujú škody Slovensku.„Opozičné strany navštevujú predstaviteľov Európskej komisie a Európskeho parlamentu a vyslovene žiadajú zastavenie európskych fondov pre Slovensko. Klasický koalično-opozičný súboj je jedna vec, ale druhá vec je spôsobovať škody Slovenskej republike,“ povedal Fico na výbore.Zároveň dodal, že v písomných podaniach, ktoré šíri opozícia v Európskom parlamente, sú hrubé klamstvá, „ako napríklad, že ideme rušiť Špecializovaný trestný súd, pretože nikdy nebol v pláne na rušenie".Predseda najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka reagoval, že je mimoriadne nedôstojné, aby predseda vlády zo svojej pozície diktoval výboru, čo má robiť.Podľa neho premiér zneužil rokovanie výboru na lživý útok na opozíciu. Zdôraznil, že Európska komisia sama od seba varuje Ficovu vládu pred prijatím legislatívneho balíčka, ktorého súčasťou je zrušenie špeciálnej prokuratúry v skrátenom legislatívnom konaní bez odbornej diskusie.„Takže nie sú to europoslanci, ale Európska komisia. Skúste najprv odpovedať Európskej komisii, prečo sa tak ponáhľate a prečo rušíte inštitúciu, čo 20 rokov dobre funguje. A pokiaľ ide o ekonomickú vlastizradu, tou je váš rozpočet,“ adresoval Ficovi.Fico reagoval, že si vyprosí, aby ho Šimečka „trénoval“ a trval na tom, že pripravený rozpočet je dobrý pre Slovensko. Spomenul aj amerického finančníka Georgea Sorosa. „Ak si myslíte, že my sa budeme voľne pozerať, ako Soros bude chodiť na Globsec a fotiť sa tam s vaším kandidátom na prezidenta, tak sa veľmi mýlite. Chcem vám povedať, že peniaze, ktoré mali ísť zo štátneho rozpočtu na Globsec, pôjdu na podporu niečoho iného,“ povedal.Neskôr Šimečka vo svojom stanovisku napísal, že „premiér Fico tu reční o vlastizrade, Sorosovi, protislovenskom správaní. Po prvej kritickej reakcii sa postavil a odišiel. Je to neuveriteľná hanba a neúcta. A ukazuje jediné - Robert Fico sa bojí,“ skonštatoval.Podľa neho premiér vidí rastúci odpor verejnosti, plné námestia, ktoré ho už raz odvolali, vidí desiatky tisíc podpisov petície proti jeho „mafiánskemu balíčku“, ako aj odpor Európskej únie aj ďalších partnerov. „Zmocňuje sa ho panika, že mu jeho plán uniesť právny štát potichu a potajme prestáva vychádzať. Presne pre toto majú naše protesty zmysel,“ hovorí Šimečka.