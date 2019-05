Starosta Bernolákova očakáva zrovnoprávnenie Bratislavského kraja

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 25. mája (TASR) - Zrovnoprávnenie Bratislavského kraja vo všetkých výzvach z Európskej únie na úroveň všetkých krajov na Slovensku. Aj to očakáva starosta Bernolákova (okres Senec) Richard Červienka od sobotných volieb do Európskeho parlamentu.Bratislavský kraj je podľa neho v mnohých prípadoch vynechaný z rôznych výziev.skonštatoval starosta.Víta, že konečne je výzva aj pre Bratislavský kraj na čerpanie eurofondov na výstavbu materských škôl.podotkol. Vďaka eurofondom je však podľa jeho slov obec Bernolákovo prepojená dvoma cyklotrasami s obcami Ivanka pri Dunaji a Nová Dedinka.Na základe počtu vydaných hlasovacích preukazov evidoval väčší záujem o eurovoľby zo strany obyvateľov, čo je podľa neho dobré znamenie.uviedol starosta. Ľudia by sa mali zúčastniť volieb, pretože je to podľa neho povinnosť a ako tvrdí, malo by to byť určené v zákone.spresnil.V predchádzajúcich eurovoľbách bola v Bernolákove volebná účasť na úrovni 15,60 percenta. Starosta očakáva, že k volebným urnám príde minimálne takýto počet voličov. Podľa predbežných informácií to však, ako tvrdí, zatiaľ vyzerá na ešte nižšiu volebnú účasť.