V Jaslovských Bohuniciach sa ukazuje byť volebná účasť vyššia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Jaslovské Bohunice 25. mája (TASR) – V zariadení pre seniorov Bohunka v Jaslovských Bohuniciach absolvovali sobotné voľby do Európskeho parlamentu šiesti z 38 klientov. O volebnú urnu podľa slov riaditeľky Martiny Volekovej požiadali pre seniorov, ktorí majú trvalý pobyt v obci.dodala Voleková. Zariadenie podľa jej vyjadrenia predtým pripravilo stretnutie, na ktorom si rozprávali o význame Európskej únie a o dôležitosti odovzdať svoj voličský hlas.Volebná urna do Bohunky bola v obci nateraz jedinou žiadosťou od voličov, ktorí sa nemôžu dostaviť na hlasovanie na volebný okrsok. Podľa predsedníčky okrskovej komisie Jany Bulovej je priebeh volieb zatiaľ pokojný, voliť chodia všetky vekové kategórie.povedala pre TASR. Podľa doterajšieho priebehu by mala byť účasť na voľbách do Európskeho parlamentu 2019 v Jaslovských Bohuniciach vyššia ako pred piatimi rokmi.