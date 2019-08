Starosta Budapešti Tarlós vedie v prieskume k októbrovým voľbám

Budapešť, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 30. augusta (TASR) - Súčasný starosta Budapešti István Tarlós, ktorý spolupracuje s vládou premiéra Viktora Orbána, je favoritom októbrových komunálnych volieb. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov prieskumu inštitútu Nézőpont, ktoré zverejnil denník Magyar Nemzet.V prieskume podporilo Tarlósa 51 percent respondentov, spoločného kandidáta ľavice a starostu budapeštianskej mestskej časti Zugló Gergelya Karácsonya 43 percent. Nezávislého kandidáta Róberta Puzséra by chcelo vidieť v kresle starostu mesta iba šesť percent Budapešťanov.Najviac finančných zdrojov pre hlavné mesto je schopný získať podľa 62 percent opýtaných Tarlós. O Karácsonyovi si to myslí deväť percent a o Puzsérovi iba jedno percento účastníkov prieskumu.Nézőpont konštatoval, že výsledky prieskumu naznačujú, že za Tarlósa by hlasovala aj časť sympatizantov opozície.Interné prieskumy opozície a jej zdroje však podčiarkujú oslabovanie Tarlósových pozícií a očakávajú vyrovnaný súboj medzi Tarlósom a Karácsonyom.Voľby primátorov, starostov a poslancov miestnych zastupiteľstiev v Maďarsku sa konajú 13. októbra.