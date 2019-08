V Trnave si pripomínajú odchod Trnavskej posádky do povstania

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Trnava 30. augusta (TASR) – Obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) si pripomenuli v piatok v Trnave 75 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania a odchodu Trnavskej posádky na povstalecké územie. Spomienka sa konala na mieste, odkiaľ 30. augusta 1944 odišla vojenská posádka a dobrovoľníci z radov obyvateľov na boje za slobodu.Kytice kvetov a vence položili k nemu delegácie krajskej a mestskej samosprávy, zástupcovia zastupiteľstva Ruskej federácie na Slovensku, Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (OV SZPB) v Trnave a ďalší.Účastníkov pietneho aktu pozdravil predseda TTSK Jozef Viskupič. Vo svojom príhovore povedal, že každý národ má vo svojej histórii okamihy, na ktoré môže byť hrdý, čerpá z nich pri formovaní budúcich generácií a na ktoré odkazuje pri hľadaní svojej pozície doma i na medzinárodnom poli.pripomenul Viskupič.Do SNP odišlo z Trnavy 30. augusta 1944 okolo 3500 prezenčne slúžiacich vojakov, záložníkov a zmobilizovaných dobrovoľníkov. Trnavská posádka bola jedinou zo západného Slovenska, ktorá takto zareagovala na meniacu sa situáciu na vojnovej mape. Posádky v Bratislave, Seredi, Hlohovci, Nitre, Trenčíne i v Novom Meste nad Váhom sa do SNP odmietli zapojiť. Odvážny čin vojakov, dobrovoľníkov a ich veliteľov pripomína Pamätník SNP na Univerzitnom námestí, odkiaľ do bojov odišli.Program osláv 75. výročia od vyhlásenia SNP pokračuje v trnavskom múzeu vernisážou Padli, aby sme my žili - Trnavská posádka a odboj na západnom Slovensku a uvedením publikácie Trnava a SNP - Protifašistický odboj v Trnavskom kraji. Následne sa predstavia kluby vojenskej histórie inscenovaním odchodu posádky do SNP.