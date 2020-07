Starosta obce Dolný Chotár spájaný so sátorovcami sa v stredu postaví pred súd

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.7.2020 - Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na stredu 29. júla hlavné pojednávanie so skupinou obžalovaných okolo starostu obce Dolný Chotár Františka D. Obžalovaným je kladený za vinu trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ako aj ďalšie skutky. Obžalovaných zadržala polícia pri akcii Valentín začiatkom roku 2019. Františka D. jeho syna Františka a takisto Ladislava A. následne súdy vzali do väzby.Orgány činné v trestnom konaní okrem iného pripisujú obžalovaným objednávky vrážd takzvaných bielych koní u zločineckej skupiny sátorovcov. Starosta aj so synom pritom v rámci vyšetrovania aktivít zločineckej skupiny v minulosti vypovedali ako svedkovia. Na hlavnom pojednávaní s príslušníkmi skupiny sa ich výpovede čítali, pretože obaja sa na súde ospravedlnili.Skupina sátorovcov páchala násilnú a ekonomickú trestnú činnosť v Dunajskej Strede, v okresoch Galanta a Komárno, ale aj na iných miestach na území Slovenska a Maďarska od roku 1999 do roku 2010. Zakladateľa skupiny Lajosa Sátora zavraždili vlastní ľudia v decembri 2010 a jeho telo členovia gangu opakovane premiestňovali, aby ho polícia nenašla.Sátorovci súperili o priestor s gangom pápayovcov, ktorí v marci 1999 zahynuli v bare Fontána v Dunajskej Strede. Strelcov si údajne objednal Sátor. Obeťami gangu boli tiež traja muži, takzvané biele kone, ktorých sa sátorovci zbavili, aby nemohli vypovedať v prípade podvodov s DPH.