Starosta Petržalky navrhuje 300-eurový mesačný poplatok za škôlku

Bratislava 20. mája (TASR) - Bratislavská mestská časť Petržalka chce riešiť problém s prijímaním detí do materských škôl. Starosta Ján Hrčka preto navrhuje zvýšiť poplatok pre všetky deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v Petržalke, na 300 eur mesačne. Za deti s trvalým pobytom v mestskej časti by rodičia aj naďalej platili poplatok 30 eur mesačne.Samospráva chce týmto návrhom všeobecného záväzného nariadenia vyriešiť dlhoročný problém spočívajúci v tom, že mnoho prijatých detí malo trvalý pobyt mimo Petržalky, alebo boli mladšie ako tri roky.povedal Hrčka.Postupne sa stretol s riaditeľkami všetkých 24 materských škôl v Petržalke.tvrdí starosta.Pristúpil preto k "radikálnejšiemu" riešeniu, a to zvýšeniu poplatku pre deti s trvalým pobytom mimo Petržalky na 300 eur mesačne.vysvetľuje Hrčka. Pravidlá prijímania detí do materských škôl budú podľa neho jasné. Petržalské deti budú zvýhodnené, za ostatné si budú musieť ich rodičia priplatiť. Týmto krokom chce samospráva zvýhodniť Petržalčanov a docieliť, aby bolo do škôlky prijaté každé petržalské dieťa. Petržalka chce zároveň predísť podozreniam, že k prijímaniu detí dochádzalo netransparentne.