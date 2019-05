Érsek: Správu ciest a ŽSR požiadam o urýchlenie riešenia Rondela

Na snímke dopravné obmedzenie na žilinskom nadjazde nazývanom aj ako Rondel, ktoré je z dôvodu výrazného poškodenia časti mostného objektu po požiari poškodené. V Žiline 20. mája 2019. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Žilina 20. mája (TASR) - Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) požiada Slovenskú správu ciest (SSC) a Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), aby pomohli čo najrýchlejšie vyriešiť problémy na mimoúrovňovej križovatke Rondel v Žiline. Povedal to v pondelok po obhliadke križovatky, ktorej mostný objekt poškodil nedeľňajší (19. 5.) požiar sály S2 kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie.podotkol minister dopravy.Primátor Žiliny Peter Fiabáne doplnil, že mesto už požiadalo o posúdenie stavby mimoúrovňovej križovatky.vysvetlil žilinský primátor.Riaditeľ kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie Marek Adamov zdôraznil, že požiar spôsobil predovšetkým kultúrnu škodu. "Je ňou strata priestoru na kultúrne aktivity, na umenie, pre divákov a na stretávanie sa ľudí. To neviem vyčísliť," dodal Adamov.uzavrel riaditeľ kultúrneho centra.Mesto Žilina vyhlásilo v nedeľu o 9.00 h mimoriadnu situáciu. Reagovalo tak na požiar, ktorý vznikol pred 1.30 h na železničnej zastávke Žilina-Záriečie a rozšíril sa na mostné teleso a piliere križovatky Rondel. Podľa vyjadrení statikov došlo pomerne k závažnému poškodeniu jednej časti, či už oporných stĺpov, alebo nosnej časti. Škodu, ktorá vznikla následkom požiaru, predbežne vyčíslili na 213.000 eur. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci v súbehu so zločinom všeobecného ohrozenia.