Starosta Ružinova považuje odstránenie nelegálnych billboardov za spoločný cieľ

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren víta iniciatívu miestnych poslancov za Team Vallo pre Ružinov za odstránenie nelegálnych billboardov na Miletičovej ulici.„Odstránenie nelegálnych billboardov, nielen na Miletičke, je našim spoločným záujmom. Preto sa rozhodla ružinovská spoločnosť RP-VPS nepredĺžiť nájomné zmluvy na tieto reklamné tabule a uvedené rozhodnutie podporili nominanti všetkých poslaneckých klubov, vrátane predsedníčky predstavenstva nominovanej starostom mestskej časti," uviedol Martin Chren pre agentúru SITA.Billboardy na oplotení trhoviska sú umiestnené bez platnej nájomnej zmluvy, ale billboardové spoločnosti ďalej platia.Stavebný úrad na návrh RP-VPS ako správcu pozemku, na ktorom sú billboardy umiestnené, podľa starostu v tejto veci koná. „Aktuálne prebieha určovanie vlastníkov, ktoré je nutnou podmienkou pre začatie konania o odstránení, resp. pre vydanie súhlasu na odstránenie stavieb," vysvetlil a dodal, že slovenská legislatíva je nastavená tak, že stavebný úrad nemôže rozhodnúť automaticky.„Pokiaľ ide o tento konkrétny prípad, v žiadosti o vydanie rozhodnutia chýbali niektoré doklady, ktorým by bol doložený vzťah k pozemku a rovnako musí stavebný úrad vedieť aj to, kto je majiteľom konkrétnej stavby," doplnil Chren s tým, že ide o náročný proces, keďže uvedené stavby sa neuvádzajú v katastri, a mnohé sú postavené tak dlho, že evidencia o nich nie je k dispozícii.Jednoduchý nie je podľa starostu ani samotný proces odstraňovania, ktorý je finančne nákladný a v prípade súdneho konania aj s neistým výsledkom. Podľa Martina Chrena je najefektívnejším riešením dohodnúť sa s tými, ktorí reklamné plochy využívajú, aby ich odstránili.„Je to je riešenie, ku ktorému aktuálne prikročil v jednom prípade aj magistrát a o ktoré sa vedenie mestskej časti bude snažiť aj v tomto prípade. Mrzí ma, keď z tejto komplikovanej témy, pri ktorej máme všetci snahu o riešenie, je skupinou miestnych politikov vyrábaná politická záležitosť," uzavrel starosta.Miestni poslanci za Team Vallo pre Ružinov spustili petíciu za odstránenie nelegálnych billboardov na trhovisku Miletičova, ktorú podpísala už takmer tisícka ľudí.Reklamným spoločnostiam boli ukončené nájomné zmluvy k 31. decembru 2019, tie však napriek tomu prenajímajú plochy na účely reklamy ďalej. V súvislosti s tým podal RP-VPS žaloby na vypratanie predmetu nájmu.Zároveň podnik podal na stavebný úrad mestskej časti Ružinov v júni 2020 ohlásenia odstránenia nepovolenej reklamnej stavby, doplnené v októbri, zatiaľ bez právoplatného rozhodnutia.