Štartuje kampaň Suchý február, cieľom je vydržať mesiac bez alkoholu

Na Slovensku žije 400.000 ľudí závislých od alkoholu a každý rok pribudne 6000 ďalších. Od pondelka (1. 2.) sa preto začína kampaň s názvom Suchý február. Jej obsahom je výzva vydržať mesiac bez alkoholu.







Na každú osobu staršiu ako 15 rokov pripadá 11,5 litra čistého alkoholu za rok. Preventívna osvetová kampaň má pomôcť verejnosti preveriť si svoj vzťah k alkoholu a zmeniť svoje zabehnuté návyky. V Českej republike sa uskutoční deviaty ročník kampane, na Slovensku bude prvýkrát.Kampaň zastrešili lekárka Klára Dzúriková zo Psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne a členovia občianskeho združenia Psychiatrická klinika v Trenčíne. "Myšlienkou, prečo tento projekt priniesť a spustiť na Slovensku, bolo uvedomenie si jasne alarmujúcej situácie, ktorá sa týka požívania alkoholu a ktorá je často za hranicou bežnej konzumácie. Motiváciou pre organizátorov bola a stále je profesijná skúsenosť v rámci niekoľkoročnej práce so závislými," vysvetlila Dzúriková."Suchý február" umožňuje účastníkom dať si na jeden mesiac od alkoholu odstup. Vďaka tomu môžu zistiť, ako veľmi svoje pitie ovládajú. Mesiac bez alkoholu prináša podľa odborníkov viaceré benefity. "Efekt abstinencie, aj keď len krátkodobej, pochopiteľne zaregistrujú hlavne ľudia, ktorí pijú alkohol pravidelne a často. Po mesiaci sa zlepší nielen funkcia pečene a psychický stav, ale nápadne sa pozitívne premení aj vonkajší vzhľad," priblížil Ladislav Csémy z českého Národného ústavu duševného zdravia (NUDZ).Záujemcovia sa môžu zaregistrovať do výzvy na stránke www.suchyfebruar.sk, kde je možné nájsť tiež komplexný on-line test, ktorý môže poskytnúť účastníkom ďalší pohľad na to, ako na tom s pitím naozaj sú, a tiež kontakty na možné zdroje pomoci. Na Slovensku kampaň podporuje Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave a Liga za duševné zdravie.Krajina sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v spotrebe alkoholu zaraďuje na 18. najhoršie miesto z 53 európskych štátov. V údajoch nie je započítaná spotreba nelegálne vyrobeného alkoholu. Na psychiatrických oddeleniach posteľových zdravotníckych zariadení bolo v roku 2019 pre duševné poruchy a poruchy správania uskutočnených 44.070 hospitalizácií, z toho najviac (26,5 %) si vyžiadala diagnóza s názvom porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu.Alkohol sa na Slovensku podieľa až na 8,3 % všetkej chorobnosti a úmrtnosti. Úmrtia spôsobené alebo značne ovplyvnené pitím alkoholu sa radia na druhé miesto, hneď po ischemickej chorobe srdca.