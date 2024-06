Starostka Paríža si zapláva v Seine. Chce dokázať kritikom, že voda v rieke nie je špinavá ani nebezpečná

20.6.2024 (SITA.sk) - Starostka Paríža si necelé dva týždne pred začiatkom olympijských hier vo svojom meste plánuje zaplávať v Seine. Cieľom je utíšiť hlasy kritikov, podľa ktorých je voda v tejto rieke príliš špinavá, čo by mohlo spôsobiť odklad, zrušenie alebo zmenu lokality niektorých olympijských súťaží. Anne Hidalgo si v Seine údajne zapláva 15. júla, teda len 11 dní pred začiatkom OH. Upozornil na to web insidethegames.biz.V Seine organizátori podujatia plánujú hostiť súťaže v diaľkovom plávaní aj plaveckú časť triatlonových pretekov. Dlhé dekády bola rieka poriadne znečistená, vhodná bola iba na transport osôb a tovarov prostredníctvom lodí. Pred OH 2024 však kompetentní pristúpili k takým krokom, ktoré mali priniesť významnú zmenu.Čistenie Seiny údajne „zhltlo" približne 1,4 miliardy eur, nešlo pritom len o jediné opatrenie, ktoré by malo prispieť k čiastočnému vyčisteniu rieky. Hidalgová pozvala na spoločnú plavbu viacero vrcholných predstaviteľov vrátane prezidenta krajiny Emmanuela Macrona Na Seine sa uskutoční aj otvárací ceremoniál OH 2024 naplánovaný na piatok 26. júla. Znečistenie rieky môžu spôsobiť napríklad dažďové zrážky.