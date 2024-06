Srbi žiadajú UEFA o potrestanie Albáncov a Chorvátov, hrozia stiahnutím národného tímu zo šampionátu

Obe družstvá skandovali

Stretnutia sprevádza napätie

20.6.2024 (SITA.sk) - Predstavitelia Srbského futbalového zväzu pohrozili, že stiahnu svoj národným tím z majstrovstiev Európy v Nemecku, ak Európska futbalová únia (UEFA) nepotrestá vinníkov protisrbských pokrikov počas stredajšieho duelu medzi výbermi Chorvátska a Albánska (2:2).Podľa Srbov priaznivci oboch družstiev v druhom polčase skandovali: „Zabi, zabi, zabi Srba." Vyhrážku Srbov zverejnili viaceré popredné portály a upozornil na to český web iDnes.cz.„To, čo sa stalo, je škandálne. Budeme žiadať UEFA o príslušné sankcie, aj keby to malo znamenať nepokračovanie na turnaji. Sme si istí, že budú potrestaní, pretože UEFA už skôr reagovala na našu výzvu, aby zo šampionátu takzvaného albánskeho novinára," vyhlásil generálny sekretár srbského zväzu Jovan Surbatovič.Narážal na televízneho reportára z Kosova, ktorý mal počas duelov Angličanov proti Srbom provokovať Balkáncov znakom dvojhlavého orla. Podľa Surbatovičova už poslali Srbi formálny podnet na UEFA.Nevraživosť národov na Balkáne, v tomto prípade Chorvátov a Albáncov proti Srbom, má korene v rozpade bývalej Juhoslávie. Vzájomné stretnutia národných tímov uvedených krajín dlhodobo sprevádza napätie aj výtržnosti a provokácie.Srbi už na kontinentálnom šampionáte dostali od UEFA pokutu za to, že srbskí fanúšikovia počas víkendového duelu proti Angličanom (0:1) rozprestreli transparent s nápisom "Kosovo = Srbsko".