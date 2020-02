Starostlivosť o seniorov by mala byť podľa prezidentky Čaputovej prioritou pre novú vládu

Slovensko starne rýchlo

Príklad dobrej praxe

19.2.2020 (Webnoviny.sk) - Starostlivosť o seniorov by mala byť podľa prezidentky Zuzany Čaputovej zásadnou prioritou pre novú vládu. Hlava štátu to uviedla na sociálnej sieti po svojom stredajšom stretnutí s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou. Spoločne neskôr navštívili aj zariadenie pre seniorov v Borskom Mikuláši.„Starostlivosť o seniorov bude jednou z najväčších výziev v nasledujúcom volebnom období a táto téma by mala byť zásadnou prioritou pre novú vládu,“ napísala prezidentka.Podľa nej by si budúca vláda mala uvedomiť, že Slovensko je jednou z najrýchlejšie starnúcich krajín v Európskej únii a má dlhodobý nedostatok zariadení a personálu pre seniorov.Čaputová si myslí, že prostredie a vybavenie zariadení má podporovať pocit normality a prihliadať na špecifické potreby klientov.„Problémom však je, že seniori v mnohých zariadeniach žijú spravidla v sterilnom a neosobnom prostredí. Musia vstávať a jesť v presne stanovenom čase a dodržiavať večierku a pritom strácajú súkromie, nemôžu si zamknúť dvere ani skrinku s osobnými vecami,“ uviedla prezidentka s tým, že ani súkromie seniorov pri hygiene nie je rešpektované.„Aby sme dokázali pomôcť všetkým takýmto zariadeniam, je však potrebný aj zákon o dlhodobej starostlivosti pre seniorov a spracovanie štandardov pre dodržiavanie základných práv klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Domov dôchodcov v Borskom Mikuláši je dnes príkladom dobrej praxe,“ dodala hlava štátu.