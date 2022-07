Starostom bratislavského Ružinova sa chce stať aj miestny a mestský poslanec Peter Strapák

Strapák

Inicioval rozbory vôd v studniach

Nenechal sa odradiť

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - Svoju kandidatúru na post starostu bratislavskej mestskej časti Ružinov ohlásil miestny a mestský poslanec Peterje ekonomický inžinier a viac ako 20 rokov pracuje v oblasti informačných technológií.V minulosti sa angažoval ako aktivista pri nelegálnych výruboch stromov alebo stavebných konaniach.V komunálnych voľbách v roku 2018 kandidoval do mestského aj ružinovského miestneho zastupiteľstva pod značkou Team Vallo. V tohtoročných komunálnych voľbách bude kandidovať ako nezávislý.počas výkonu svojich mandátov napríklad v roku 2019 inicioval a manažoval spolu s poslancom Martinom Vláčikym z mestskej časti Nové Mesto rozbory studní obyvateľov Ružinova a Nového Mesta z dôvodu zverejnenia geologickej správy znečistenia z Istrochemu.„Predstavil som iniciatívu s magistrátom hlavného mesta vybudovať novú škôlku na Uránovej, ktorú Ružinov nezrealizoval. Tento rok som predstavil rovnako s magistrátom moju iniciatívu vybudovania Vodného sveta/Akvaparku pri Zlatých Pieskoch," uvádza poslanec.Od minulého roka začal spolu s obyvateľmi čistiť opustený areál školy na Vietnamskej, napriek odporu zo strany starostu Ružinova.„Odkryli sme časť areálu od náletových drevín, buriny a brečtanu. Tento rok v tom stále pokračujeme," dodáva.„Už takmer štyri roky hájim záujmy obyvateľov Bratislavy ako poslanec hlavného mesta a zároveň ako poslanec mestskej časti Ružinov. Do funkcie som nastúpil plný elánu, no sen o lepšej spolupráci pre obyvateľov Ružinova sa rozplynul na veľkých egách, kšeftoch a rodinkárstve," konštatujes tým, že napriek tomu sa nenechal odradiť, čoho dôkazom je napríklad nový areál na Trnávke.„Ružinov je druhá najbohatšia mestská časť v Bratislave a pritom stále chodíme po rozbitých chodníkoch a cestách. Už nechcem, aby sme mali starostu, ktorý má kauzy. Nechcem aby museli poslanci so starostom bojovať. Už nechcem počúvať sľuby, ktoré sa neplnia. Chcem, aby sme Ružinov posunuli na vyššiu úroveň, aby sme našu mestskú časť dokázali skutočne zmeniť," uzavrel poslanec.