Britský premiér Johnson udelil ukrajinskému prezidentovi Zelenskému Cenu Sira Winstona Churchilla

26.7.2022 - Britský premiér Boris Johnson udelil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému známu Cenu Sira Winstona Churchilla. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Twitter dosluhujúceho predsedu vlády Spojeného kráľovstva.Johnson poctil Zelenského spomenutým ocenením za líderstvo a neuveriteľnú odvahu, vzdor a dôstojnosť tvárou v tvár Putinovej barbarskej invázii, uvádza sa vo vyhlásení.Zelenskyj si ocenenie váži a poznamenal, že je to pre neho „mimoriadna pocta“.„Toto ocenenie by bolo nemožné, keby celý ukrajinský ľud nepovstal na obranu slobody pred tyraniou, ktorá sa nás snaží vrátiť do najhoršieho. Ukrajina a celá Európa si vždy budú pamätať tých, ktorí bez váhania prišli na pomoc našim ľuďom a samotnej myšlienke slobody. Demokracie sveta sú schopné zastaviť akúkoľvek tyraniu,“ skonštatoval ukrajinský prezident.