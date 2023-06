Starostovia a primátori utvoria volebné okrsky, možné je požiadať aj o voľbu zo zahraničia

Zverejnenie informácií

Voľba zo zahraničia

26.6.2023 (SITA.sk) - Starostovia obcí, mestských častí a primátori miest utvoria do 27. júna volebné okrsky a určia volebné miestnosti pre parlamentné voľby. Lehota pre samosprávy vyplýva z rozhodnutia predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb.V tlačovej správe o tom informoval Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra , podľa ktorého sa volebný okrsok utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. Starosta pri určovaní volebnej miestnosti prihliada na to, aby do nej mali čo najľahší prístup aj zdravotne postihnutí voliči.Informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a určení volebnej miestnosti zverejnia obce a mestá na úradnej tabuli a na webovom sídle obce, ak ho majú zriadené. Súčasne túto informáciu predložia príslušnému okresnému úradu.Volebné okrsky a volebné miestnosti slúžia na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov. Pri posledných parlamentných voľbách bolo zriadených spolu 5998 volebných okrskov.Ministerstvo vnútra zároveň pripomína dôležité aktuálne prebiehajúce termíny pre voličov. Požiadať o voľbu poštou zo zahraničia je možné elektronicky alebo listinne, pričom žiadosť musí byť doručená na MV SR najneskôr 9. augusta.