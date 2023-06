Šojgu navštívil vojakov bojujúcich na Ukrajine, oznámenie prišlo po vzbure wagnerovcov

26.6.2023 (SITA.sk) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu navštívil vojakov bojujúcich na Ukrajine. V pondelok to oznámilo ruské ministerstvo obrany. Kedy sa tak stalo, však neuviedlo. Rovnako o tom neinformovali ani štátne médiá, informuje o tom spravodajský portál CNN Šojgu podľa rezortu obrany navštívil veliteľské stanovište jednej zo západných vojenských skupín na frontovej línii. Minister si vypočul hlásenie veliteľa západného vojenského obvodu Jevgenija Nikiforova „o aktuálnej situácii, charaktere nepriateľských akcií a plnení bojových úloh ozbrojenými silami Ruska“.Oznámenie o zriedkavej návšteve prišlo po sobotňajšej vzbure wagnerovcov. Žoldnieri postupovali na Moskvu, no ešte v ten večer sa ich líder Jevgenij Prigožin dohodol na stiahnutí, pričom on sám by mal odísť do exilu v Bielorusku.