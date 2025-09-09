Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Martina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. septembra 2025

Starostovia mestských častí Bratislavy nesúhlasia s predlžovaním aktuálneho volebného obdobia


Tagy: Premiér Slovenskej republiky Volebne obdobie

Starostovia mestských častí Bratislavy nepovažujú za správne predlžovať prebiehajúce volebné obdobie o jeden rok, ako podľa dostupných informácií zvažuje vláda SR v rámci konsolidačných opatrení. Na svojom ...



Zdieľať
gettyimages 621376766 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Starostovia mestských častí Bratislavy nepovažujú za správne predlžovať prebiehajúce volebné obdobie o jeden rok, ako podľa dostupných informácií zvažuje vláda SR v rámci konsolidačných opatrení. Na svojom pravidelnom stretnutí Regionálneho združenia mestských častí (RZMČ) sa na tom zhodli jednomyseľne všetky prítomné starostky a starostovia.

Porušenie princípov demokracie


Predĺženie prebiehajúceho funkčného obdobia by nebolo v súlade s princípmi demokracie,“ uviedol tajomník RZMČ Jaroslav Mrva. Starostovia však nenamietajú voči predĺženiu funkčného obdobia o rok od nasledujúcich volieb, nepovažujú to však za prioritný problém.

Podľa nich by vláda mala skôr riešiť reálne problémy obcí a miest – napríklad fakt, že slovenské obce a mestá majú o polovicu nižšie daňové príjmy, než obce v Českej republike, hoci musia poskytovať rovnakú úroveň služieb.

V rámci konsolidácie považujú napríklad za nevyhnutné, aby vláda zmenila zákon o dani z nehnuteľností, keďže napríklad sadzba dane za nebytové priestory na druhom a ďalšom podlaží je určená priamo v zákone a nezvyšovala sa už 21 rokov.

Zatiaľ čo ľuďom dane stúpajú, investičné fondy a majitelia obrovských kancelárskych budov už 21 rokov platia stále rovnakú sadzbu 10 korún za meter štvorcový," zdôrazňuje Mrva.

Fico prisľúbil posilnenie kompetencií


Podľa tajomníka RZMČ tak vysoká administratívna budova v Petržalke platí nižšiu daň z nehnuteľností za meter, než obyvatelia neďalekých panelákov.

Je to unikátne, je to jediná sadzba dane z nehnuteľností, o ktorej nemôžu rozhodovať samotné obce a mestá. Toto môže zmeniť len parlament, ak dá možnosť mestám a obciam aj túto sadzbu meniť vo svojom VZN," vyzýva RZMČ s tým, že dopady by boli v centoch na meter štvorcový mesačne a nijako by sa nedotkli bežných občanov.

Mrva zároveň dodal, že takéto posilnenie kompetencie obciam a mestám prisľúbil zástupcom Združenia miest a obcí Slovenska na rokovaní priamo osobne predseda vlády Robert Fico a návrh zákona je už spracovaný na Ministerstve financií SR a odobrený aj odborom vládnej legislatívy Úradu vlády SR.


Zdroj: SITA.sk - Starostovia mestských častí Bratislavy nesúhlasia s predlžovaním aktuálneho volebného obdobia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premiér Slovenskej republiky Volebne obdobie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hasičom bolo namiesto takmer 70 nových áut dodané len jedno, Mikulec vyzýva Šutaja Eštoka na dodržanie vlastného sľubu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Séria výbuchov v ruskom meste Penza vyradila dve potrubia ropovodu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 